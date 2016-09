La policía salva una vida

En esta historia hay poco que contar. Más bien es de ver. De ver y comprobar el gran servicio público que hacen los policías. Ya sea por un ciudadano, rico o pobre, desvalido o necesitado; o ya sea por un perro, que no es la primera vez que lo vemos, o incluso por un gato. Ahí va la gesta.

Los héroes de a pie son policías del distrito Marítimo de Valencia. La víctima, un pequeño gato callejero, atrapado bajo la rueda de un coche en un descampado de la zona este de la ciudad. No se sabe si el vehículo lo atrapó por accidente o si el minino quedó inmovilizado al meter la zarpa donde no debía. El caso es que los policías no lo dudaron. Había que salvar esa vida.

Primero intentaron sacar con sus propias manos al gato, pero sin éxito. El minino, aterrorizado, bufaba y lanzaba zarpazos a los agentes, sin saberlos sus rescatadores. La patrulla del Marítimo se pertrecharon de un gato (este hidráulico) para levantar el coche y salvar al gato de carne y hueso. Y en unos segundos lo lograron. Basta ver el vídeo para constatar aquello de que los gatos tienen siete vidas. No hay más que verlo correr a toda pastilla en cuanto queda libre.

El buen servicio de los policías fue convenientemente destacado por el Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, en su cuenta de Twitter @polprvalencia, con este mensaje.

ENHORABUENA HÉROES