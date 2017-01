SOS, 40 perros abandonados

El llamamiento ha corrido como la pólvora por grupos de Whatsapp y redes sociales. Y no es un bulo ni un chisme viral de esos que corren a menudo por la red, sino un drama real y palpable: 40 perros abandonados de golpe a su suerte en el sur de la Comunitat, concretamente en San Vicente del Raspeig.

Este que pego a continuación es el mensaje literal que se ha movido tras la emergencia canina:

“LLAMAMIENTO URGENTE A TODAS LAS PROTECTORAS Y ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES DE VALENCIA!!! NOS ACABAN DE PASAR ESTE AVISO, NI MÁS NI MENOS QUE 40 PERROS ABANDONADOS A SU SUERTE, TODOS ELLOS DE TAMAÑO PEQUEÑO Y MEDIANO!!

SOLOS, NO SABEMOS CUANTO TIEMPO LLEVARÁN ASÍ! SIN CUIDADOS, SIN ESTERILIZAR, SIN NINGÚN TIPO DE CUIDADO! POR FAVOR, SON 40 PERROS Y ESTAMOS SOLAS, NO PODEMOS HACERNOS CARGO DE TODOS!! BUSCAMOS DESESPERADAMENTE CASAS DE ACOGIDA, ASOCIACIONES Y PROTECTORAS QUE PUEDAN HACERSE CARGO DE ALGUNOS, RESIDENCIAS CANINAS, AYUDA POR FAVOR!! NO PUEDEN SEGUIR AHÍ!”

A continuación, el mensaje constaba de un teléfono y un nombre: Estela y el número 667 362 010. Y Estela y la actuación de la protectora a la que ella pertenece, Ángeles Callejeros, y otras dos protectoras de Alicante han logrado poner a buen recaudo a los 40 perros.

La rocambolesca historia comenzó el jueves. En medio de la nada del monte de San Vicente del Raspeig, los miembros de la protectora Asoka El Grande, de San Vicente, se encontraron con nada menos que 40 perros y una mujer con una historia muy poco clara. Ella, rodeaba por canes machos, hembras, cachorros, grandes y pequeños, perros de todo color y pelaje. Como “responsable” de la manada, una mujer que contaba un relato tan peculiar como poco claro. La mujer aseguraba que viajaba con un misterioso hombre al que le había pagado 600 euros para que la trasladara a ella y los perros desde Málaga a un refugio de Jijona. Pero, a mitad ruta, el hombre la había dejado tirada. Sin comida ni agua para los animales.

La llamada de auxilio de la protectora de Villena, que se encontró con el masivo abandono cuando viajaba hasta su sede con otro perro, llegó hasta Valencia, a la protectora Ángeles Callejeros, a la que pertenece Estela. “Aquello era un caos… Perros por todos lados, ladrando, sin agua ni comida…“, recuerda la joven. Acudieron incluso policias locales, “pero no querían hacerse cargo de los animales. Unos decían que pertenecían al término municipal de los otros, los otros que eran de los otros, y así nadie se hacía cargo de los canes.

Al final, la unión hace la fuerza, y la colaboración de las tres protectoras permitió dar un techo a los animales, la mayoría bajo la protección de Asoka, 10 con los miembros de la ong de Villena y unos cuantos camino de los Ángeles Callejeros de Valencia. Ahora los perros buscan adopción, y las protectoras una ayuda para seguir adelante. Os dejo sus datos para donativos o adopción. ¡ANIMAOS!



ÁNGELES CALLEJEROS

~IBAN: ES54 0081 1451 28 0006062921

~PayPal: Angelescallejeros@hotmail.com

~Teaming (microdonaciones de 1 euro al mes): https://www.teaming.net/angelescallejerosvalencia

—> Contacto: 667362010 (Estela) / 665502088 (Fátima, solo WhatsApp)

ASOKA

Asokaacogida@gmail.com

~Cuenta: 3058-2596-92-2810010640

~Teaming: http://www.teaming.net/asokaelgrande

~PayPal: asokaelgrande@gmail.com

—> Contacto para adopciones y acogidas: Adopciones.asoka@gmail.com

PROTECTORA DE VILLENA

~IBAN: ES9830582525322720005491

~Teaming: https://www.teaming.net/protectoradevillena

~¡Hazte socio! (desde 30 euros/año):

http://www.protectoravillena.com/asociate.asp?idseccion=7497