Una cena que salva vidas

Veinte euros pueden salvar muchas vidas. Y esto es lo que cuesta la cena benéfica organizada por Michel Rescue Dogs, una de las ongs más activas de la Comunitat en lo que a rescates caninos se refiere. Aunque más que ong habría que decir rescatador. Porque como ya he contado aquí muchas veces (siempre son pocas), la labor de Michel Nebón Huerta es prácticamente en solitario. Un ángel de la guarda sin más tiempo que el que le queda libre de su trabajo y sin más dinero que el de los donativos que recibe para su labor.

El año pasado salvó decenas, cientos de vidas de perros abandonados. Luego contaré algunas de esas historias. Pero lo importante es la cena benéfica, con 20 euros de menú, “en la que todo lo recaudado irá para Michel Rescue Dogs, porque todavía nos quedan muchos perros por salvar”, como subraya Michel. La cena es a las 21.30 horas del viernes 3 en el restaurante vegetariano Pomma, en San Antonio de Benagéber, abierta a todo el que quiera acudir, con un menú puramente vegano.

- Endivias rellenas

- Crema de verduritas de invierno

- Delicias de setas y queso con nueces

- Sushi vegano

- Mini hamburguesa vegetal

- Tarta de pera

También se puede hacer una aportación al ‘Menú 0′. La cena tiene aforo limitado y para reservar tu plaza (si es que aún quedan y previo ingreso) hay que escribir a michelnebon@hotmail.com o llamar al 698 412 415.

No es la única iniciativa solidaria. Michel también vende sudaderas, para chico y chica, a 25 euros cada una de ellas, “cuyo beneficio será para ayudar a seguir con los rescates y afrontar los gastos de los ‘peludos’.

Para que sigan siendo posibles imágenes como esta, Michel en la cama, con gripe y fiebre después de rescatar a tres perros en la calle, “un ángel sin alas”, como le dicen sus seguidores en Facebook.

O esta otra imagen, una mami y sus tres bebés rescatados a finales de enero, mientras diluviaba en Valencia, “con gran trabajo de Dani, Andrea y Andrea Zurilla, que es la que se hace cargo de ellos”, como destacaba Michel.

Para seguir disfrutando de miradas como la de Fanny, rescatada con apenas 10 kilos de peso en la calle, al borde de morir congelada, “una perra tremendamente buena, ¿te animas a adoptarla?”, era el mensaje del rescatador en su perfil de Facebook.

O con cartas tan BELLAS como esta, escrita por Michel para Lolo, uno de sus perros rescatados, un podenco que acabó pereciendo:

Carta para Lolo:

Hoy tengo que despedirme de ti, amigo Lolo. Me siento triste e impotente. Triste porque apenas has podido disfrutar de tu nueva vida desde que fuiste rescatado. Impotente porque te has ido demasiado rápido, sin que hayamos podido hacer más por ti.

Sin duda fuiste uno de mis rescates más especiales. Jamás olvidaré tu llanto de dolor al llevarte en brazos, y aún así, tu movimiento de cola agradecido, porque aunque dolorido, sabias que por fin estabas a salvo.

No tengo suficientes palabras de agradecimiento para GALGOS DEL SOL, que han cuidado de ti este mes y medio que has estado con ellos. Hablan maravillas de ti, ya que, sin duda, te hiciste querer por todos sus voluntarios enseguida. Todos estamos tristes por tu injusta partida amigo, pero a la vez, nos quedamos con la satisfacción de que conociste el lado bueno del ser humano, de que te vas sintiéndote querido, cuidado y respetado, lejos de aquella triste cuneta en la que te habías echado para morir… Ahora ya puedes descansar en paz, correr libre sin dolor, y seguro que ser muy feliz junto a todos los angeles de cuatro patas que te estarán esperando al otro lado. Muchas gracias por cruzarte en mi camino Lolo. Buen viaje. Jamás te olvidaré ❤. ENTREGA, SENTIMIENTO Y BELLEZA con los perros como protagonistas. Por muchos años de Michel Rescue Dogs.

Donativos en IBAN ES79 3058/2015/81/2720004100

SWIFT / Código BIC CCRIES2AXXX

Titular: Miguel Nebon Huerta

Paypal: michelnebon@hotmail.com

Teaming