Vida quiere otra vida

Esta es una llamada de auxilio con fecha de caducidad. Un llamamiento a la solidaridad con Vida, una pequeña podenca hallada con su familia en medio del monte en Valencia y que sufre una malformación en las patas delanteras que le impide andar con normalidad. Ahí va un vídeo en el que se aprecia.

Aquí lo cuentan sus rescatadores, poniendo voz de ‘Vida’…

“Hola, mi nombre es Vida. He sido rescatada junto a mi mamá y mi hermanito de mitad del monte. Allí nacimos, y allí hemos vivido hasta ahora….

Nos ha costado mucho sobrevivir, sobre todo a mi, pues como veis, soy diferente. O eso oigo decir a mis rescatadores…



Por lo visto, nací con una malformación en mis patitas delanteras que me impide andar con normalidad…, así que he oído que me tendrán que hacer pruebas para ver qué me pasa y si puedo llegar a andar mejor.



¡Pero yo estoy muy contenta! Ya no vivimos en la calle, y aunque oigo continuamente que soy diferente, no es verdad, soy como los demás, solo quiero amar y ser amada, ser feliz y tener una familia pronto que me quiera a pesar de mis “diferencias”.

Una vez más el héroe es Michel, en esta ocasión ayudado por Daniel, un voluntario que ahora se lanza a la salvación de animales codo con codo con Michel, y Amparo, la chica que dio el aviso de que Vida, su madre y Zeus, que es como se llama su hermano, estaban abandonados en el monte y quien ahora los tiene en su casa de acogida. Dani tuvo LITERALMENTE que dejarse la piel en el rescate, pues resultó herido al tener que meterse en una madriguera para sacar a los dos cachorros, que se habían resguardado en ella, aterrorizados.

La dolencia no le impide a Vida ser una preciosa cachorrilla llena de vitalidad, alegría y ganas de jugar. Sus rescatadores lanzan dos llamamientos de ayuda: el primero y más importante, el dirigido a encontrar una casa para Vida. Y el segundo, sufragar una operación que le harán este miércoles y para lo que se necesita una no pequeña suma. Aquí lo cuentan:

La pequeña Vida ya ha visitado al veterinario. Su operación nos cuesta 700€. No tenemos ese dinero, pero no vamos a dejarla sola. Tenemos que conseguirlo. Vida merece volver a caminar lo mejor posible. Merece tener calidad de vida, y por eso vamos a luchar.

El veterinario nos recomienda operar cuanto antes, pues es un bebé y sus huesos no dejan de crecer, y eso juega en su contra. Así que sin saber aún muy bien como, y confiando en que conseguiremos el dinero, el miércoles que viene operaremos a Vida.

IBAN ES79 3058/2015/81/2720004100

SWIFT / Código BIC CCRIES2AXXX

Titular: Miguel Nebon Huerta

Paypal: michelnebon@hotmail.com

Tenemos unos días para conseguir 700€ que cambiarán su destino. Ella se lo merece, pues ha demostrado ser una luchadora que quiere vivir solo por el hecho de haber sobrevivido en esas condiciones en la calle.

Y por supuesto recordaros que una vez recuperada VIDA necesitará un hogar definitivo. ¿La adoptas?

¿¿Nos ayudas a ayudar a Vida??