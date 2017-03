El Ayuntamiento empareda a una docena de gatos

Cierto es que el problema de la proliferación de animales callejeros en Valencia es una cuestión acuciante que hay que solucionar. Por el bienestar de los animales y por una cuestión de salubridad pública. Pero ciertamente, algunas medidas parecen más cercanas al salvajismo que al civismo o a la política municipal responsable. La vía es la colaboración entre el Ayuntamiento y las protectoras y asociaciones como Modepran, encaminadas a detectar todas las colonias de la ciudad y a esterilizar a las hembras para evitar una proliferación de animales. Lo condenable son historias y decisiones como la que ahora contaré…

Tras este muro tapiado han quedado emparedados hasta una docena de gatos de una colonia de la calle Pianista Amparo de Valencia. Una docena de animales que hasta ahora eran alimentados por vecinos e integrantes de Modepran, pero que desde ayer están entregados a su suerte, sin comida ni bebida, tras un muro tapiado. Así lo denuncian desde Modepran. De hecho, unos albañiles, cumpliendo obviamente órdenes del Ayuntamiento, tapiaron ayer la puerta por la que se alimentaba a los mininos.

Su futuro ahora no es otro que la muerte. Miembros de Modepran acudieron ayer tras el tapiado al lugar. Escalaron el muro y les dejaron agua y comida.“Pero así no pueden aguantar”, lamentaron desde la protectora. La asociación recuerda que el Ayuntamiento era consciente de la existencia de esta colonia y pide la marcha atrás de la medida, muy poco acorde con un consistorio que de declara verde, ecologista y se supone que sensible con la cuestión animal. Pues poco lo demuestran.

La noticia ha tenido incluso una reacción desde el partido animalista PACMA:

Ayer, ante la impotencia de Inma, la persona que desde hace años se encarga del cuidado de la colonia de gatos ubicada próxima a la calle Pianista Amparo Iturbi, unos albañiles, siguiendo órdenes del ayuntamiento de Valencia, tapiaban el acceso al solar donde viven una decena de gatos.

Estos gatos han quedado aislados y no se les puede suministrar ni agua, ni comida, ni siquiera la medicación que uno de ellos precisa, con el consiguiente riesgo de muerte que esto supone.

“Nuevamente, queda patente la indiferencia con que el consistorio Valenciano trata a los animales que habitan en la ciudad”, indica Raquel Aguilar, coordinadora de PACMA en Valencia.

Desde el Partido Animalista han solicitado que se de una solución inmediata que permita a la alimentadora continuar con su labor e impedir que los animales mueran.