Caer en la tentación

Para cualquier persona que se inicia en el mundo del running, la primera vez que te colocas un dorsal se convierte en un día muy especial y muy difícil de olvidar, ya que no sabes cómo va a responder tu cuerpo ante tantos estímulos. Casi siempre hay alguien: un amigo, un familiar, un conocido … que te anima a hacer tu primera carrera. Así fue como ocurrió en nuestro caso … y precisamente hoy 7 de Febrero a las 10 h, se cumplen siete años de nuestra primera vez.

Un vecino, hoy gran amigo, al que tengo mucho que agradecer, Jesús González Estruch, incitó a David a que participáramos en una prueba que se celebraba en una población muy próxima a la nuestra, la I edición de la Mitja Marató Costera de La Pobla de Farnals. No era el primero que nos hacía esta sugerencia, constantemente amigos y conocidos insistían en que corriéramos una carrera, ya que tanto nos gustaba … Tuvimos muchas dudas, quizás una media maratón no era la distancia más recomendable para estrenarse …

Cuando conocí a David él tenía 29 años y yo 24, lo veía mayor , je je … ¡que curioso!. Además de guapo y con una melena más larga que la mía, desprendía una seguridad abrumadora. Esa cualidad fue una de las cosas que más me embelesó y que con el paso de los años he intentado que me transmita para combatir mi pesimismo.

Es anecdótico, y casi revelador, que en esta ocasión surgiera de mí esta confianza contagiada, y que fuera yo la que finalmente le empujara a inscribirnos aquella misma mañana. Ahora que sabemos un poco más de las carreras populares, somos conscientes de todos los factores que se aliaron ese día para hacernos participar … otra vez la vida nos había puesto, casi por casualidad, en un lugar concreto y en una determinada hora, esta vez para abrirnos el camino a una nueva etapa, la de convertirnos en corredores populares.

Jesús, que entonces era tan solo un conocido que de vez en cuando coincidía con nosotros en el gimnasio de la urbanización, pasaría a ser el “culpable” de que participáramos en esta prueba. Minutos antes de comenzar, movido por la responsabilidad de habernos involucrado en tal aventura, nos dio instrucciones y consejos de cómo debíamos plantearla. Quizás porque, como he dicho anteriormente, no nos conocía aún e ignoraba nuestra dureza para afrontar los retos exigentes.

Nos pusimos en la línea de salida, bastante retrasados, entre besos y despedidas a nuestro nene, Andrea, que entonces tenía poco más de año y medio, y que gracias a mi madre sería testigo de nuestra hazaña … Estábamos muy nerviosos ante la incertidumbre de esta nueva experiencia.

Dieron el pistoletazo y todo empezó … los nervios desaparecieron y poco a poco fuimos sumando kilómetros, con ilusión y disciplina, dándolo todo tal y como acostumbrábamos a hacer en nuestros entrenamientos, sufriendo cada minuto, sobre todo pasado el km 15, donde todos sabemos que es cuando realmente comienza una media … esos últimos kilómetros son los decisivos y nosotros no defraudamos. Fuimos adelantando a mujeres y hombres de vuelta a la playa de La Pobla de Farnals, y una vez allí, superamos a una última chica. No veíamos a ninguna más delante de nosotros, aunque imaginé que quizás las más destacadas ya habrían entrado …

Poco después cruzamos la meta, siempre recordaré la sensación de felicidad que sentí al hacerlo, habíamos corrido 21.097´5 metros por primera vez , saliendo airosos de nuestro nuevo objetivo y con un tiempo bastante aceptable. Al pasar por debajo del crono, David y yo enlazamos nuestras manos y las elevamos al cielo para celebrarlo. ¡¡Para nosotros era un gran triunfo haberlo conseguido!!.

Seguimos andando para llegar al avituallamiento de final de carrera, cuando uno de los fotógrafos me indicó: “ponte con la segunda y os hago una foto”… ¿cómo que con la segunda? No habría escuchado bien, pensé incrédula … Ante la duda, mi marido se acercó a la mesa de cronometraje a pregutar cuál había sido mi posición … “Primera” le respondió él, “¿primera de su categoría?”, dijo David, “No, primera de la general …” le indicó. No nos lo podíamos creer, había sido la primera mujer en cruzar la meta, en nuestra primera carrera … Fuimos a buscar a mi madre y a Andrea, que estaban entre el público y les dimos la grata sorpresa …

Mientras intentábamos asimilar nuestro gran triunfo, vimos llegar a Jesús, que como no, quedó impresionado con el resultado y se empezó a percatar de que estábamos hechos de otra pasta … No es nuestra genética la que nos ayuda a conseguir nuestras metas, sino nuestra capacidad de sufrimiento, perseverancia y nuestro afán . Gracias a él, habíamos descubierto un mundo maravilloso lleno de amantes del deporte como nosotros, en el que con los años hemos ido enriqueciendo nuestras vidas con experiencias y amistades.

Como ya os podréis imaginar, esto sólo fue el detonante de lo que aconteció después. A la siguiente semana, ya estábamos buscando una nueva carrera donde participar, con tal atino, que nos apuntamos al 10k de Pedralba (los que la conocéis sabréis de su dureza). Esta vez no hubo tanta suerte, salimos “a tope” con la inconsciencia del principiante y en la primera cuesta, como se suele decir, me quedé clavada, je je ¡creía que me moría!, nosotros que nunca habíamos entrenado con desnivel … Acabamos como pudimos, aunque nuestras ganas de pelear no se vieron mermadas por el resultado (5ª abs). Paradójicamente, ahora sí que podíamos decir que estábamos “enganchados”, ya que sentíamos unas ganas tremendas de volver a ponernos un dorsal …

Desde mi perspectiva de entrenadora siempre intento transmitir que lo importante es vivir con pasión todo lo que hacemos, ser constantes y buscar siempre el aspecto más gratificante para continuar. De esta forma, el sufrimiento es proporcionalmente tan pequeño, que nunca le hará sombra a lo maravilloso que tiene este mundo … Siete años después, doy las gracias a mi “compi“ Jesús, por empujarnos a cometer aquella locura, y también a la vida, que nos hizo ser capaces de despojarnos de miedos y prejuicios, reuniendo el valor suficiente … para caer en la tentación.