No es lo mismo exclamar “olé tus cojones” que “no me toques los cojones”. En según qué contexto usar ‘cojones’ puede implicar admiración o bien enfado. No hay nada como ser polivalente. Los insultos y tacos a veces tienen un poder catártico. Son palabras como otras cualesquiera, sí, pero uno dice ‘mesa’, ‘silla’ o ‘almacén’ y no se queda tan a gusto como cuando suelta un ‘cabrón’ o un ‘hostia’ a tiempo. Evitan tener que darse un cabezazo contra la pared. ‘Joder’ en ocasiones libera mucho. Me refiero a decirlo en alto. Canalizas toda la mala energía a través de esa palabra y expulsarla produce una sensación de desahogo. Y todo eso juntando unas simples letras.

Gilipollas, capullo, anormal. El español es uno de los idiomas con mayor variedad (y construidas con más imaginación) de palabras malsonantes. El coño, la puta, y los huevos surgen con cotidianidad en las conversaciones. Quizá hasta de manera demasiado habitual. Nuestro idioma acoge en su seno un considerable número de exabruptos y expresiones que sirven para simbolizar la rabia, la indignación o el enfado.

Esta riqueza semántica en el campo del taco es más evidente si lo comparamos con otros idiomas como el inglés donde todo se reduce al ‘fuck’. Fuck, what the fuck, mother fuck. Y más allá del ‘fuck’ encontramos poco. Por eso no es extraño que en series como ‘The Wire’ se llegue a utilizar esta palabra hasta 38 veces en cuatro minutos. Por no hablar las ocasiones en que la menciona la presidenta Meyer en ‘Veep’. Las ficciones americanas han evidenciado la pobreza de ese idioma en lo que se refiere a expresiones insultantes. Pero a falta de variedad echan mano de otros recursos imaginativos. Más todavía si el título va dirigido a toda la familia o si se emite en horario protegido. En eso los americanos son muy cuidadosos y capaces de inventar conceptos o maneras para decir lo mismo pero sin decirlo claramente. Los amigos del eufemismo. El caso más gráfico es cuando el personaje de Ross se enfadaba en ‘Friends’ y hacía un choque de manos que sólo los seguidores de esta comedia entenderían si lo viesen. Vendría a ser algo así como un “que te den”.