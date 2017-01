7 series para comenzar 2017

Seguir a @mikel_labastida

Año nuevo, serie nueva, debería ser el refrán de cabecera de cualquier seriéfilo que se precie. Aunque, teniendo en cuenta la cantidad de producciones que se estrenan cada mes es imposible no encontrarse ante un título nuevo en la pantalla cada muy poco tiempo. La maquinaria de ficción catódica no se detiene y enero se presenta con propuestas que prometen, como ‘Emerald City’ (revisitación al clásico mundo de Oz), ‘Taboo’ (la miniserie de Tom Hardy) o ‘Una serie de catastróficas desdichas’ (basada en la saga literaria de Daniel Handler). A ellas hay que sumar el regreso de veteranas como ‘Homeland’, ‘Nashville’, ‘Portlandia’, ‘Suits’ o ‘Scandal’. Amen de ‘Sherlock’, que ha vuelto dividiendo a sus seguidores. Pero ese es otro tema.

Antes de encomendarse a nuevas historias y emociones conviene cerrar ciclos y liquidar algunos títulos pendientes que todavía colean del año anterior y de los que seguro se seguirá hablando en las próximas semanas. La entrega de los Globos de Oro en la madrugada del próximo domingo coronará alguno de ellos y dejará en el olvido a otros tantos. Aquí van siete series para comenzar (bien) 2017.

Westworld

Se ha convertido en la serie de la que más se ha hablado en los últimos meses de 2016. Para bien y para mal. Porque en torno a la última gran apuesta de HBO no ha habido unanimidad. Ha congregado a un buen número de admiradores pero también se ha ganado no pocos detractores. Y luego están los que todavía tratan de entender qué les ha contado esta serie para saber si se posicionan de un lado y del otro. Sobre el papel esta superproducción contaba con todos los ingredientes para dar en la diana (una película curiosa previa firmada por Michael Chricton y protagonizada por Yul Brinner en 1973, un elenco encabezado por Anthony Hopkins y Ed Harris, un presupuesto notable capaz de mirar casi de frente a ‘Juego de Tronos’). El arranque resultaba inmejorable: una cabecera extraordinaria y una banda sonora exquisita. ¿La premisa? Inquietante. En un mundo futuro la humanidad acude a entretenerse a una especie de parque temático ambientado en el antiguo Oeste, en el que los invitados se desfogan como les place, sin reglas ni prohibiciones. El problema de ‘Westworld’ es saber a dónde quiere llegar y que no siempre consigue mantener la atención del espectador como debería. Pese a todo plantea una serie de dilemas y debates que atraerán a una audiencia interesada en algo más que robots y escenarios futuristas. Es bastante posible que los Globos de Oro la realcen como la serie del año.

This is us

Ha sido la sorpresa de las producciones estrenadas en las networks estadounidenses, que serían lo que aquí entendemos como cadenas generalistas, cuya programación se dirige a toda la familia. Tampoco ha tenido difícil dar la campanada en un año en que la mayoría de estrenos han dejado bastante que desear. De hecho en los Globos de Oro apenas hay presencia de títulos de estas emisoras, a excepción de ‘This is us’, propuesta idónea para los espectadores más ñoños. Y eso que todos nos ponemos ñoños de vez en cuando. Esta serie está pensada para ello. Habla de buscar el camino en nuestra vida, de superar las adversidades, de aprovechar las oportunidades. Lo hace a través de cuatro historias que en un principio parece que no tienen nada en común, pero que se unen con un sorprendente giro de guión. Una vez puestas las cartas sobre la mesa la serie se centra en un actor frustrado con su trabajo, una mujer con problemas de obesidad, un exitoso hombre de negocios que debe reconciliarse con sus orígenes y una pareja que se enfrenta a la llegada de tres hijos.

Atlanta

También ha logrado colarse en las candidaturas de los Globos de Oro la serie que ha ideado Danny Glover y que gira en torno a dos jóvenes que tratan de hacerse hueco en el mundo del rap. ¿En donde? En Atlanta, of course. Más allá de su interés musical lo que realmente engancha de esta propuesta es cómo se ríe de los estereotipos y cómo critica con humor los problemas raciales que continúan invadiendo la sociedad americana. Humor negro de negros. Además de eso, que no es poco, habla de sobrevivir en la vida intentando ser uno mismo y persiguiendo aquello que crees que te hace feliz. Podría ser lo mismo que plantea ‘This is us’ pero esta tiene bastante más mala leche y unos contextos completamente diferentes. Comedia ideal para desatascar dramas.

3%

El futuro no sólo es protagonista de ‘Westworld’. También juega un papel importante en ’3%’, propuesta nacida en Brasil pero que ha llegado a todas las partes del mundo de la mano de Netflix. Hay vida más allá de las series americanas e inglesas, sí. Lo que plantea es un Brasil dividido, entre los que viven de una manera utópica (sin conflictos y con todo tipo de avances tecnológicos) y los que luchan contra la pobreza extrema. Hasta aquí nada que no ocurra en el mundo actual. La diferencia estriba en la forma en que se puede pasar de un grupo a otro. Y es por medio de un proceso, que únicamente superan un 3% de las personas que participan en él. Esta tesitura permite mostrar y calibrar la catadura de la condición humana y lo que somos capaces de hacer para sobrevivir o para mantenernos en un determinado estrato. Particulares Juegos del Hambre brasileños ideados para un público adulto.

Dirk Gently

También en Netflix se ha colado esta serie de fantasía en torno a un particular detective. ¿Es Sherlock? No. ¿Es el doctor Henry Morgan? No. ¿Es Jonathan Ames? No. Pero puede resultar tan esperpéntico como los anteriores. Y dependerá de cómo le caiga a quien lo mire para que la serie le guste o no. Dirk Gently se presenta como un detective holístico. Para quien no lo sepa la holística es una corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. Y a ella se agarra este investigador para resolver los casos en los que anda enfrascado. El argumento se basa en una serie de novelas publicadas por Douglas Adams y en la que recurre a los clásicos de las tramas detectivescas y de los argumentos fantásticos. Y a una pareja de caracteres opuestos (el detective tiene un Sancho Panza que lo sigue pese a no confiar demasiado en sus métodos) que funciona de maravilla.

The Crown

Poco se puede decir que no se haya dicho de la serie que retrata el reinado de Isabel II en Inglaterra y que se encarga de descubrir y contrarrestar su cara pública y su cara privada y que muestra además las no siempre fáciles relaciones entre el el Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street. ¿Se pasa de melodramática? Es posible, pero lo compensa con un montaje extraordinario, unas elegantes localizaciones y una interpretación soberbia. Probablemente esa sea su mejor baza. La historia de la reina británica ha sido narrada de mil y una maneras pero eso no es inconveniente para que ‘The Crown’ mantenga el interés de la audiencia. Habrá segunda temporada. Y se anuncia la presencia de Lady Di. Con todo el morbo que ello acarrea. Netflix no da puntada sin hilo.

Muerte en León

Otro tipo de series son posibles en España. En los últimos días del año, casi en el tiempo de descuento, #0 estrenaba ‘Muerte en león’, documental en torno a los sucesos ocurridos en León donde fue asesinada la presidenta de la Diputación. Un crimen macabro motivado por intereses oscuros, perpetrado por personajes que cualquier guionista habría querido inventar (pero la realidad se los sirvió en bandeja) y con no pocos cabos sueltos que esta producción se ha encargado de poner en evidencia. Siguiendo la estela de títulos como ‘The Jinx’, ‘Making a murderer’ y ‘O. J.: Made in America’ esta producción dirigida por Justin Webster retrata a través de cuatro capítulos la figura de Isabel Carrasco, la dama de hierro asesinada, y a las otras tres mujeres implicadas en su muerte Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago. Tan importante es lo que ocurrió como el modo en qué ocurrió, el lugar en que ocurrió y las circunstancias que rodearon a lo que ocurrió. Título imprescindible, marcará tendencia.



