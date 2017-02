25 preguntas sobre los Goya

Seguir a @mikel_labastida

Cuando parecía que no podíamos toparnos con una gala más sosa y menos entretenida de los Goya llega 2017 y nos sorprende con una ceremonia que no pasará a la historia ni por un guión brillante, ni por unos números sorprendentes o ni por un ritmo ágil. No, no pudo ser. De nuevo los premios del cine español se repartieron en un acto que no estuvo a la altura de las películas que entraban en competición. Ha sido un año con una cosecha excelente, con títulos excelentes en todos los géneros. Y pese a esto la Academia sigue sin encontrar el tono adecuado para vender su cine en una gala que además de para rendir tributo a los mejores trabajos debería estar pensada para esto. Fue la edición número 31, que dejó tras de sí unas cuentas preguntas.

1. ¿Por qué era tan complicado encontrar un hueco vacío en el escenario?

2. ¿Por qué la moqueta de las escaleras del auditorio parecía que no había conocido un aspirador en años?

3. ¿Por qué Font Vella no patrocinó la gala?

4. ¿Por qué el director de la orquesta iba disfrazado de Matrix?

5. ¿Por qué sonaba la música del ‘Un, dos, tres’ y recordaron a Enrique y Ana?

6. ¿Por qué Tim Robbins no previno a Ken Loach para que no acudiese a la gala?

7. ¿Por qué Cristina Rodríguez no se decidió sobre qué vestido llevar?

8. ¿Cuál fue el criterio para elegir a algunos tríos de entregadores?

9. ¿Por qué siguen llamando a Marisa Paredes cuando es buena en todo menos en entregar premios?

10. ¿Cuántas hojas de Word tenía el discurso de Ana Belén?

11. ¿Por qué Spencer Tracy se revolvió en su tumba?

12. ¿Por qué Almodóvar y Emma Suárez mostraron tan poca química?

13. ¿Le ha perdonado Roberto Álamo a Almodóvar lo del tigre?

14. ¿Por qué resultó tan básica la reivindicación de las mujeres con un Dani Rovira en tacones?

15. ¿Por qué Dani Rovira desapareció media gala y nadie lo echó de menos?

16. ¿Por qué no se les ocurrió nada mejor para introducir el apartado In Memoriam que hacer varias bromas?

17. ¿Por qué el realizador dio más importancia al violonchelo que sonaba que a los nombres de los fallecidos?

18. ¿Por qué Paz Vega se tiñó entera de negro?

19. ¿Por qué en 2017 se siguen haciendo bromas sobre youtubers, likes e influencers?

20. ¿Por qué cuando creíamos que nos habíamos librado del número musical salieron Adrián Lastra y Manuela Vellés a perpetrarlo?

21. ¿Por qué nos acordamos de ‘La la land’? ¿Porque nos recordaron a Ryan Gosling y Emma Stone o por lo que pudo ser y no fue?

22. ¿Por qué Miguel Ángel Muñoz y Cayetana Guillén Cuervo no cocinaron ningún plato?

23. ¿Por qué en el Telediario previo a los Goya el ministro de Cultura tuvo un publirreportaje para contar que Él SÍ había visto todas las películas nominadas?

24. ¿Por qué nos quejamos tanto de los Goya y aquí seguimos cada año?

25. ¿Para cuándo Geraldine Chaplin dirigiendo la Academia de Cine?

