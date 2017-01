Ejercicios que queman mucho más que ser runner

fitnessandroll@gmail.com

Admitámoslo: los runners son una especie aparte. Cada vez más, el hecho de que sea barato y sencillo hace que más personas se adentren en el apasionante mundo de salir a correr. No obstante, salvo unos pocos, es habitual que los ‘runners’ sigan siempre las mismas rutinas, el mismo ritmo y que simplemente modifiquen el tiempo lo el recorrido. El problema es que si siempre se hace lo mismo, no se pueden obtener resultados distintos.

Aunque correr es un ejercicio muy beneficioso, hay muchas personas que no les gusta o no se ven capaces de salir a correr. No pasa nada, hay opciones mucho más completas y que queman más. Ejercicios que queman más calorías en menos tiempo, que ayudan a ganar fuerza y capacidad cardio y que los ‘runners’ deberían incluir en sus rutinas.

1.- Kettlebell swing. Las pesas rusas son una de las opciones más beneficiosas para hacer ejercicios funcionales. Se trata simplemente de en semisentadilla mover la pesa rusa, agarrada con las dos manos, hasta la altura del pecho gracias a la extensión de cadera. No sólo es un auténtico combustible para las calorías, sino que ayuda a desarrollar piernas, glúteos, brazos, abdominales….

2.- Saltar a la comba. Si quieres quemar de verdad, pilla una comba buena. Las profesionales con materiales de alambre oscilan entre los 10 y 30 euros y es el ejercicio cardio más exigente, sobre todo si apuestas por los saltos dobles (dos vueltas de comba cada salto). Es más rápido y efectivo que salir a correr a la hora de fundir grasa.

3.- Remo bajo techo. Aunque el remo se encuentra en los gimnasios (existe la opción de comprarlo en casa aunque nunca aconsejo comprar estos aparatos para el hogar) permite quemar hasta 377 calorías en 30 minutos. Es muy completo ya que para cada metro debes usar la fuerza de brazos, espalda, cadera y piernas. Tu corazón bombeará como nunca.

4.- Haz burpees. Empezar el día haciendo burpees es lo mejor que puedes hacer. Es el ejercicio más sencillo pero efectivo en todos los sentidos (y, es cierto, el más agotador). A disfrutar. ¿Quién dijo que íbamos de broma?

5.- Sprints. Si quieres correr pero tienes poco tiempo no hace falta que estés una hora trotando con las pulsaciones al mismo ritmo. Métete caña y juega a hacer sprints a toda la intensidad que puedas intercalados con fases de cardio moderado. Ganarás potencia en las piernas, resistencia y quemarás mucho más.

6.- Salta a un cajón (o banco). Ponte en posición de sentadilla y haz series 10 de 15 saltos seguidos a un cajón o banco y descansa 10 segundos. Lo bueno de los seis ejercicios que llevamos hasta el momento es que horas después de haber terminado el entrenamiento, tu cuerpo seguirá quemando grasa.

7.- Esquiar, ir en bici. Salir con la bici o tener la suerte de poder esquiar son dos opciones más completas que salir a correr.

8.- Cualquier wod de CrossFit. La fusión de halterofilia, con ejercicios gimnásticos y metcom te harán sacar lo mejor de ti mismo. Prueba un clásico como el Cindy: 5 dominadas, 10 flexiones y 15 sentadillas durante 20 minutos sin parar, haciendo el máximo de rondas posibles.

