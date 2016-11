El arroz de Torrijos, el libro de Solla (y otros cotilleos al pil-pil)

Mister Cooking se pone a cocinar, como si de un aperitivo se tratara, esas pequeñas grandes cosas que nos pasan en el mundo de la gastronomía y que a veces pasan por nuestro lado tan de puntillas que casi no nos damos cuenta de que están pasando. Aquí empezamos otra aventurilla más para contar al oído esos chismorreos de cocina, cotilleos al pil-pil, esas cosas que se van cociendo en el mundo de la gastrosofía que pasan aquí y allá. Mister Cooking más espía que nunca. Para empezar: Oscar Torrijos, Pepe Solla, las setas de Apicius, unas pinceladas de Gastrónoma… y alguna cosilla más. Venga que nos vamos





Los arroces de Torrijos. El veterano cocinero valenciano, al que todos recordamos por haber sido uno de los pioneroscon la Michelin a Valencia, vuelve a la escena culinaria. Pero no lo va a hacer poniéndose detrás de los fogones, sino de las palabras. Óscar Torrijos presenta el libro: «El Arroz, un plato universal». El cocinero me contó que se trata «de una obra como Dios manda» y me adelantó que en él encontraremos recetas clásicas y personales. «Más personales que clásicas», apuntó con ese punto de sabiduría que le acompaña. Nos colaremos en la presentación y hablaremos de la obra con detenimiento. Pero aquí queda el primer avance. Una de arroces… de autor.

Lo ancestral de Pepe Solla. Vamos con otro libro que ya tenemos entre las manos y con muchas ganas de devorarlo. Se trata de una obra que refleja la vida y la cocina de uno de los chefs con más proyección en Galicia. Montagud Editores acaba de publicar –aún está calentito– «Casa Solla. Pepe Solla. Cuando lo ancestral se hace eterno». El libro, ya te lo adelanto aunque aún tengo que destriparlo con meticulosidad, es una verdadera joya. Como todo lo que trabaja la ya centenaria y archipremiada editorial. Apunta: Pepe Solla en Poio, Pontevedra. Una estrella Michelin y mucho rock. Como lo anuncian desde la propia Montagud, un chef que es «abanderado y enamorado de la tierra de la que procede» y que lleva años «convulsionando silenciosamente el panorama culinario gallego». Como siempre, una edición impecable e impactante. Pepe Solla, la tortilla de patatas y cebolla de la abuela teresa, su guitarra, su Galicia… un viaje de Casa Solla a Puerto Riveira, Santiago, Villa Cruces, Cambados, As Neves, Marcón, Cangas de Morrazo, O Muino, Teo, Lalín… y el corazón del hombre que toca la guitarra al son de la cocina gallega. Keep in rocking!, reza uno de sus tatuajes.

Camarena en Gastrónoma. Volvemos a la Comunitat. Con Ricard Camarena, que precisamente publicó su libro Caldos también con Montagud. El chef es noticia ahora –no hay semana que no sea noticia por algo y eso es bueno (o para Cooking lo es)- porque ha anunciado su participación en la Feria Gastrónoma, que se celebrará en Valencia del 19 al 21 de diciembre. Y lo cierto, que los chefs de esta tierra vayan sumándose para intentar darle a este certamen gastronómico potencia es vital. Ya sé que no se puede comparar con lo que se hace en Madrid Fusión, o San Sebastián, etc, etc… pero hay que apoyar y hay que estar. Cualquier plataforma que sirva para seguir dando alas a la gastronomía valenciana será buena.

Mister Cooking se dejará caer por esos lares. Te lo puedo asegurar. Y mientras, el sueño de Ricard siguen en danza. Ya sabes… Bombas Gens le espera. Revolución Camarena para 2017. (Si antes no hayuna sonada y merecida recomepnsa, que nunca sería uan sorpresa. Pero de eso, ni mentarlo).

Las setas de Apicius. Y hablando de que Gastrónoma puede dar alas (seguir dando alas) a la gastronomía, nos vamos del cielo a la tierra, que es donde siempre han estado, pisando fuerte aunque de manera discreta, sin hacer ruido, Enrique Medina e Ivonne Arcidiacono. La elegancia extrema y el sabor de lo sutil se citan en las mesas de Apicius. Vuelven ya con su menú de setas. Y ahí lo dejo. Gamba blanca y rebollones, gazpacho con conejo de monte… Siete aperitivos, tres entrantes, mar y montaña y para terminar, postre. Todo con seta. El precio: 46,00 € más IVA. Suena hiperbólico pero me tienen que coger para no ir hacia allí a toda velocidad. Por cierto, os dejo este plato que aún sigue en mi memoria de su kokotxa con setas… #recuerdos.

“Las Setas que hemos recolectado son todas silvestres y nacionales. Para empezar la temporada, despertaremos con boletus, rebollón, pie azul, llanera gris/blanca y negra, negrilla y colmenilla. Un verdadero manjar de la micología. Después será la naturaleza la que irá marcando el ritmo“. Lo cuentan ellos. Y uno se emociona sólo leyéndolo

Paellaemoji para todos. La paella emoji ya está en capilla. Su desembarco en las redes sociales acabará tomando forma del todo este mismo mes. Dicen que este Noviembre ya estarán disponibles después de la aprobación de Emojipedia, Twitter, Google, Microsoft, Samsung y Apple. Por cierto, divertida esta imagen que pasan los impulsores del proyecto. Una paella-emoji para cada plataforma de redes sociales. La de samsumg la veo rara, la de la emojipedia, molona. Bueno, eso de sinte ntizar una paella en un dibujo con cuatro trazos tiene su gracia. Y su aquel.

Que por cierto, este supermercado o restaurante de emojis tiene también su gracia, ¿verdad? Al final estamos regresando a la época en la que de forma esquemática podíamos decir mucho y sentir mucho. Aunque Mister Cooking siempre se quedará con la palabra como mejor forma de expresar algo… O quizá no. Lo importante es expresar, comunicar, estar.

SUPERMARKET EMOJI

