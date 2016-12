Una vida en el Mercat Central

EL FINDE DE MRCOOKING

Con Delantal nos sumamos a

los 100 años del Central

#ellistódromo: Las tentaciones más innovadoras del Central(I Parte)

#CookingTerapia: Un vida en el Mercat (II Parte)

Son tres vendedores históricos del mercado más emblemático de Valencia. Tres de los muchos que hay entre las casi trescientas paradas que cada día abren su persiana bajo las cúpulas de este edificio que esconde el alma de la ciudad. Los tres se han criado bajo las cúpulas del mercado (incluso alguno, por ellas) y los tres forman parte de su vida. Esa que acaba centrifugando a toda la ciudad. Porque no hay ni vecino ni turista que no acabe cayendo entre sus brazos.

una vida

en el

Centr a l

ζ

Reportaje fotográfico de Juanjo Monzó/LP

Llegué al Mercado Central. En la entrada más próxima a la calle Ramilletes, un anciano cantaba su particular versión de Yesterday. La voz rota. Ronca. Muy gris. Como el cielo, que vivía su resaca tormentosa. En sus manos, una guitarra española parcheada. Junto a él, un altavoz hecho pedazos. Caminé entre paradas hasta llegar al bar de Ricard Camarena. Como siempre, estaba lleno. Era la una. Ese día, servían cocochas con salsa verde y callos con garbanzos. Los turistas miraban de reojo los platos. Cerca de la bulliciosa barra, en una parada llamada Tropicalmente, vendía Dragon Fruit a 4 euros el cuarto. «Tú debes ser…». Debo ser el periodista. Domingo me sorprendió ensimismado. Llegó con su sudadera de La Parada de las Especias y un buen número de anécdotas bajo el brazo. Tras él, apareció con su delantal rojo y sonriente Paco Garrido, de ‘Verdures La Paca’. Como Paco, en este caso Solaz, no aparecía nos fuimos a por él. Andaba entre quesos recién llegados. Un festival. Con los tres iba a intentar fotografiar el Mercat Central. Una fotografía particular. Sin demasiadas pretensiones. Una fotografía hecha con los descendientes de quienes estuvieron inaugurando la historia del mercado y han ayudado, junto a otros, a mantenerla viva. Con los dos Pacos y Domingo nos subimos hasta los tejados del edificio que el 31 de diciembre cumplirá cien años desde que se puso la primera piedra. Con ellos tomé el pulso de lo vivido y lo que le queda por vivir. La historia de un mercado dinámico que sigue reinventándose, batallando, entre puestos de verduras, pescados, salazones, ultramarinos que siempre han tenido tanto encanto. Un mercado que mira al futuro sin olvidar su pasado. Luchando contra goteras, climatizaciones, problemas de aparcamientos, horarios, basuras… Batallas internas y externas en un lugar que, como Paco Solaz y Garrido me comentaron, es como un pueblo dentro de la ciudad. Un lugar en el que en cada parada se va escribiendo una historia distinta que a su vez se va conectando con otras miles de historias que se entrelazan. Historias de clientes, vendedores, turistas que se van anudando unas con otras bajo los tejados del mercado dando vida a su ADN valenciano. Historias bajo la cúpula donde su entrañable cotorra aletea feliz por su cumpleaños.

PACO Y CRISTINA SOLAZ

Chacutería Solaz

«Hacíamos cabañas en los sótanos»

Asegura que el mercado le ha ayudado a entender la vida. A compartir dramas y emociones de sus clientes. No en vano, es de los que se ha criado en él. Sus padres abrieron su primera tienda en la parte central en 1957 y, desde entonces, ha estado íntimamente ligado a la historia del Central. «Recuerdo que sobre los 12 años iba los sábados a echar una mano a mi madre; aunque nosotros nos pasábamos el tiempo en los sótanos jugando a montar cabañas con las cajas de la fruta». Para Paco Solaz, ir al mercado era como «ir al pueblo». Y él lleva ya trabajando en ese pueblo desde los 18 años. Tres décadas. En ese tiempo, ha descubierto que el mercado le ha ido ayudando a enriquecerse personalmente. «No está bien que lo diga, pero creo que me ha ayudado a ser mejor persona». La realidad es que a este charcutero apasionado, que convierte estos días su parada en un paraíso gastronómico, se le ve feliz cuando habla de su ultramarinos y de ese edificio modernista que les cobija. «El Central es cultura, tradición; nosotros somos una pequeña parte de su historia, pero él debe perdurar en el tiempo porque sirve para enriquecer a la propia ciudad en todos los sentidos». Y mientras hablamos del futuro, en mi pensamiento estaba Cristina, su hermana, colocando quesos recién llegados. Como si hiciera una hermosa ofrenda a los dioses.

ζ

PACO GARRIDO.

La Paca Verdures

«Nos escapábamos por los tejados»

Iba para abogado, pero haciendo la carrera Paco Garrido optó por seguir en el mercado. Seguir en la parada desde la que su madre, Paca Viver, La Paca, ha puesto en valor siempre el producto casi como un homenaje a la huerta. «Para mí esto no es una profesión, es una manera de entender la vida; de estar conectados con la tierra y con la gente», reflexiona el vendedor. Paco asegura que para él, el mercado es algo cotidiano. «Me he criado en él», recordó. «Recuerdo que para nosotros, los niños de los años 80, esto era ir arrastrando cajas de un sitio a otro, y escaparse por los tejados del mercado. Era todo un poco más salvaje que ahora», ríe Paco. El vendedor de La Paca Verdures es en realidad a un entusiasta de todo lo que allí se fragua porque para él, el Central es, hoy por hoy, «un referente brutal de la alimentación saludable» y a su vez un punto de conexión con la vida de la ciudad. «Tiene un magnetismo especial, algo que te hace estar pegado a la tierra; pese a que a muchos les pueda parecer algo obsoleto, en realidad es algo imprescindible». En los tejados, junto a Solaz recordó que en aquella terraza se criaron cuando estaba la guardería. Y algo les ató a aquello de por vida.

DOMINGO RODRÍGUEZ

La Parada de las Especias

«El mercado es el corazón de Valencia»

Sara y Domingo me muestran cómo hay que moler el azafrán. Lo hacen sobre un papel y con un palito de ébano. El propio gesto despierta los recuerdos. «Lo primero que me viene a la cabeza al hablar del mercado es mi abuela Francisca sentada, con una toca de color morado, en la parada; preparando las ‘mesuras’, porque en aquella época no habían bolsas», rememoró Domingo que se ha criado y vivido en el mercado durante toda su vida. «Mi hermana y yo jugábamos a ver quién se caía antes por la zona del pescado», aseguró con nostalgia y recordando que siempre «acababa en el retén del vigilante». Para él, la Parada de las Especias es su vida. Y el Central, también. «Con los veinte años no te das cuenta de lo que es; ahora cada día que pasa significa un poco más». El tendero, que luce en sus estanterías una imagen de 1940 de su familia entre azafrán, destacó que antes de construirse el edificio ya vendía especias en el mercadillo de la plaza de Brujas. «El río es el pulmón de la ciudad, pero el corazón es el mercado. A veces, con alguna complicación», dijo mientras aleteaba la cotorra.

Así se hizo

Gracias a Esther Cerveró y a los vendedores del Mercat en general por hacerlo posible.