El arroz al horno, el champán y otras tentaciones de Cuchita Lluch

Carlota y Vicente. Y Juan. Y una buena mesa. O dos. O doscientas. El rojo. Como bandera y como pasión. Y el arroz. Y lo que no es arroz. Y el champán. ¿Por qué no? Una fotografía antigua de cuando fue fallera mayor (con la Democracia en la retaguardia esperando su expansión). Camina por la izquierda aunque no le gustan las líneas fijas. Ni el negro o el blanco por imposición. No conoce soledad, derrocha libertad, una botella al mar con un mensaje en el que dice: “nunca hay que cesar”. Quien ante la adversidad le da la vuelta al calcetín en un pispás; quien aún debe hablar con Paul Sartre para no olvidar; quien le gusta reunir en la cocina a los amigos de toda la vida y a los amigos que vendrán. Su madre. Su mar. Su tierra. Del Café Tortoni a Sindey, de la gala Michelin a los Goya, de un velero por Moraira a un domingo ante el ventanal de su casa con vistas al Turia que le vio crecer. Mujer de impulso y pasión. Tenaz bombeo de un corazón acelerado que desprende feromonas llenas de pasión por vivir. Cuchita Lluch. Valencia. Un 14 de septiembre.

♣

PRIMER ACTO

REINA DE CORAZONES

“Madeleine corta la piel de mi torso con unas grandes tijeras dentadas. El contacto con sus sierras minúsculas me hacen un poco de cosquillas. Desliza el pequeño reloj bajo mi piel y se dispone a conectar sus engranajes con las arterias del corazón”

La Mecánica del Corazón*

Andaba por la calle pensando cómo encarar su historia. Tenía el título, quizá porque me pareció algo mágico -Reina de Corazones-, pero me faltaba todo lo demás. Antes de salir de mi refugio, en mi mochila de espía alucinado, había dejado caer un libro de Mathias Malzieu (*), uno de Jodorowsky y otro con canciones de Cohen. Los cogí por puro impulso. Quizá pensando en ella. (Me dejé, por su grosor, el de Poesía Completa de Cristina Peri Rossi; fue una pena). Con todos ellos en la cabeza, deambulé hasta sentarme ante el teclado de pica-letras en mi oficina (oficina donde se camufla el espía) y saqué aquellos libros en busca de la inspiración que me ayudara a trazar una semblanza en cinco líneas (quien dice cinco, dice veinticinco y acaban siendo ochenta y cinco) que describiera a quien siempre me gustó llamar Mary Poppins de la Gastronomía pero que ahora, será cuestión de la distancia, la veo más como la Dama de Corazones de una baraja. Reina, si esto fuera una fábula.

Pensando en todo esto -siempre fui barroco y rollero, y ya lo siento- dejé que mi cabeza retrocediera en el tiempo y me llevara a recordar a esta mujer que siempre me pareció estar en otro mundo, muy distinto al mío. Poco después, siendo ella presidenta de la Academia de Gastronomía, me llegó una invitación para asistir a la entrega de sus premios. Me sorprendió (porque sólo era un advenedizo en esto de juntar letras con guisos) y, convertido en un merluzo indeciso, acudí. Como quien va a un planeta vecino a ver qué pasa por allí. Y empecé a descubrir que más allá de esa fachada de la que todos me hablaban -Oh, le festin, c’est la vie-, había una historia repleta de inquietudes, retos, metas. Una vida diferente, pero no tanto.

Fue el inicio de un intercambio de vivencias, a veces más intensas y a veces menos, en las que descubrí a la que meses después bauticé como la novia de la gastronomía valenciana y que sólo quien la conoce bien (o más o menos bien) puede entender por qué. Me dijeron que me daría el abrazo del oso y recibí (y recibo) generosidad. Que es lo que hace a quien con ella va. Y quien eso lo ha experimentado, comparte esto de lo que te hablo. Porque hay dos maneras de ver a Lluch: a un lado del espejo, quedándose con el reflejo; o al otro, quedándose con lo que lleva dentro.

Creo que he atravesado alguna vez esa línea que me ha permitido ver qué lleva esa mujer de sonrisa perpetua (y al tiempo efervescente) en su interior. Y he visto, o eso creo, mariposas que no cesan. He visto ganas de vivir, intensamente y con los suyos, una vida en la que siempre acaba centrifugando a quien deambula a su alrededor. Porque es vital hasta el desánimo, optimista sin cortafuegos, comprensiva y, cuando hace falta, amiga. Lo mismo da quien seas.

La he visto llorar, pedir que den ánimos a un tercero cuando lo necesitaba, bailar cuando hace falta, gritar basta si se cruzan ciertas líneas, repensar las metas y volver a trazar la ruta de sus batallas. La he visto cansada y en soledad en algunos momentos, pero siempre levantándose y volviendo a empezar. Y la he visto soñar, quizá suspirar, conversar sin límite. Y reír. Le encanta reír. Ya te dije, que efervescente.

Imitando al personaje del libro de Malzieu, es como si le hubiesen instalado en su interior un reloj conectado al corazón y con él su vida transcurriera haciendo, de cada uno de sus segundos, un minuto; de cada minuto, una eternidad; de cada día, una vida aprovechada hasta exprimirla como una naranja. Hermosa. Grande. Perfumada.

Una mujer de rojo, lo que muchos llamarían burguesía de la ‘progresía’. Heredera de la libertad que su padre le enseñó a amar. Lectora empedernida, pegada al tuit, al face, al móvil que le conecta noche y día con la vida. Sus vidas. Su gente. Devoradora de bocados delicados, experta en conocer lugares con encanto, viajera de recorrido largo, de las que sabe parar cuando toca y meterse en una especie de balneario para curar excesos y reflexionar sobre tiempos pasados. Es un selfie, un sí constante, una mujer a la que nunca dirías (ni puedes decir) que no.

Es la espuma de champán cuando desborda, un jamón ibérico al que nunca le faltan jotas, una dama sin milongas que da la mano a la izquierda y… a la derecha. Es la reina del corazón porque si la conoces acaba siempre encontrando un hueco en el de su interlocutor. La mujer que tiene en casa al emperador, con los labios pintados de carmín y rímel azulón.

Y ahora para acabar esta primera parte, dos cucharaditas de sabiduría de los artistas invitados a nuestro encuentro. Cucharaditas que os doy con un cubierto de plata de la mismísima roba-corazones de la gastronomía valenciana.

-Cántale algo, Leonard Cohen. Tú eres la voz que necesito en mitad de este delirio mío:

“Un sorbo de vino, un cigarro

y es hora de irse.

Ordené la pequeña cocina.

Afiné el viejo banjo

Me esperan en el atasco de tráfico.

Me guardan un sitio.

Soy lo que soy, y lo que soy, ha vuelto a Boogie Street”.

(Boogie Street. A mil besos de profundidad II. Leonard Cohen)

-¿Qué me dices tú, Jodorowsky?

“En la vida como en el sueño, para permanecer lúcido es necesario distanciarse, no identificarse con la acción.”, me cayó de su manual de Psicomagia. Y entonces, mis palabras alzaron el vuelo para distanciarse de todo lo que había escrito de ella para no identificarme con la acción. Pero ya era imposible. Llegado a ese momento, abrí la puerta de la Galería de las tentaciones de Cuchita Lluch.

ζ

♥

SEGUNDO ACTO

Un producto: El arroz, sin duda.

Un plato: el arroz al horno de mi madre.

Un vino: Contino(Viña del Olivo)

Una bebida: Una botella de champán.

Un postre: El milhojas de Paco Torreblanca.

Un cocinero: Ricard Camarena.

Un restaurante: Quique Dacosta Restaurante.

Un compañero de mesa: Mi marido, sin duda. Juan Echanove.

Un libro… película….cuadro gastronómico: El cuaderno número 19 de Apicius en el que la portada es mi hija Carlota. La verdad es que fue un precioso sueño y un maravilloso regalo que me hicieron mis amigos Javi y Guillermina (Montagud Editores) con una magistral fotografía de Mikel Ponce. Y una película me gustaría…. Como ‘Agua para Chocolate’. En verdad me gusta el libro, la película no la he visto.

Un sueño gastronómico: Valencia llena de Estrellas. No quiero otra cosa, me encantaría morirme viendo a mi tierra reconocida como se merece.

ζ

Y colorín, colorado, os seguimos contando. Movemos la baraja y regresamos en el próximo post con un par de ases: Fierro. Y tras ellos, Quique Dacosta, el ilusionista. No me dirás que no damos juego en Historias Con Delantal.