Abracadabra: Quique Dacosta y su mejor magia

Piedras de miel, panacota de ostra, un tomate que estalla apasionado y el turrón que esconde a Eloisa bajo el almendro transformada en gamba. Con todo ello y una veintena de juegos de mesa más -platos o como lo quieras llamar-, el gran ilusionista de la cocina valenciana dejó caer el telón de su (sublime) espectáculo de este año. Lo hizo abriendo las fronteras de lo que había sido su menú en 2016 y mostrando con tímidos trazos lo que vendrá. “Vas a servir de conejillo de indias (para nuevas ideas)”, me dijo el chef mientras sobre el escenario de su restaurante fluía la magia por todos los lados. Didier Fertilati, llevaba la batuta con flor en la solapa; Navarrete, repartía brebajes, con su sabiduría desbordando entre las copas; Valiente, en su cocina, imagino que andaría creando fantasías, y el resto del equipo rodaba como componentes de un ballet -a veces clásico, a veces vanguardista- que interpreta silencioso la danza de la maquinaria de un reloj que marcaba en ese instante las dos…

dong!

dong!!

ABRACADABRA!!

Adiós a las Fronteras, bienvenido 2017

Quique Dacosta. El ilusionista de la gastronomía valenciana. Tiene tres estrellas más una. Tres por la magia de Dénia. Y una, hasta el momento, por su Poblet en Valencia. Pero eso de la Michelin ahora no importa. Lo suyo, de hecho, es más un universo propio: planetas metidos en su cabeza que gravitan por su firmamento. Un cielo lleno de fábulas escritas a fuego vivo entre cuchillos y fórmulas milimétricas.

Platos que hablan de imaginación, pasión y equilibrio. Como en el circo. Platos que ponen el acento en el respeto al producto, en ensalzar el sabor, en trasladarte a las raíces de la tierra que le rodea y en abrir las fronteras de sus vivencias. Como en la vida. Todo para hacerte bailar al final sobre la mesa tras una apasionante experiencia culinaria. Un viaje, muy a lo Lewis Carroll, en el que este prestidigitador de los yantares te hace rodar por una espiral de bocados que parecen hechizados.

ζ

su última

frontera

“La lluvia nos fastidió la bienvenida en la terraza”, me advirtieron. En la chimenea central, media docena de velas daban calidez al restaurante en un día invernal en La Marina. Lluvias, frío y algo de viento marcaban una jornada algo impropia para un lugar que parece aliado con el sol y el mar. Sobre ella, sobre la chimenea, tres figuras de Lladró diseñadas por Jaime Hayon lucían espléndidas. Bailaban -o eso me imaginé- una especie de claqué para animar el espectáculo. El aforo estaba lleno, no estaba nada mal para despedir el año, y no iban a faltar los aplausos. No en vano, su magia nos iba a acabar engullendo a todos. Como si entrando en aquella casa, uno atravesara al otro lado del espejo y se encontrara con esas Maravillas -en este caso culinarias- propias del País de Alicia.

Empezó la alquimia sobre la mesa con la llegada de un licor de arroz con quinina y emulsión de yuzú. Que te juraría que tenía en su interior un hechizo congelado que fue envolviendo mis fantasías. Rico, refrescante, rompiendo tu interior y preparándote para recibir al mejor Dacosta. (O así lo sentí yo, siempre tan enamoradizo). Un cóctel de champán con berberechos y una naranja china, dieron juego a la bienvenida. Dulces, marinos, cítricos… fueron buceando por el paladar dando paso al banquete mágico.

La primera sorpresa del espectáculo llegó con un all i pebre de clotxinas que emociona por su armonía estética, por su regusto intenso a tradición y por su sabor casi poético. “Esto me parece inédito en su carta”, pensé imaginando que estaba probando lo que en la cabeza del ilusionista ya se está fraguando. Sonaron mis primeros aplausos. Y chapoteé por el plato feliz. Concentrado. Como me gusta vivir esos instantes tan especiales.

Cedió el testigo, desatando el regocijo, a una espectacular calabaza de Benaguacil fermentada con su jugo y acompañada de un delicado y delicioso cangrejo bola. Como si la recurrida calabaza de los hechizos -la Cenicieta ya experimentó algo parecido-, hubiese sido encantada y convertida en manjar. En medio del conjuro, la calabaza bendita realzó todos sus sabores acompañada de una especie de príncipe azul llamado cangrejo bola. Ella, calabaza, y él, cangrejo, logran un equilibrio estremecedor.

Un sorbo del jugo y a llorar. Hasta que llegó el morro de cerdo moruno, para despertarte del encanto. Una sonrisa, un sabor intenso. “Olé, que bueno”, exclamé ante un bocado con guiño de emoticono.

Por allí vi pasar un pez limón… me dijo hola y se sentó a mi lado. Alguien con intolerancia al melocotón mágico. Me gustó su cara simpática.

“¿Qué tal pez, cómo ha ido el año?”, le pregunté. Y se abrió enseñándome su interior y dejándome ver lo que en su corazón se escondía. Sus cosas….

Fue una pausa previa al redoble de tambores que ya sonaba en la lejanía y con el que Quique iba a cerrar el primer acto del espectáculo. La mesa se iluminó, como si fuese una oda a la Navidad, por uno de esos platos que te cautivan ya para siempre. De los que deben pasar a formar parte a su catálogo de históricos a la carrera. Turrón de Almendra, le llama. Y lo es. Eso y mucho más. Porque el ilusionista te traslada, con los sorbos de un espléndido Marcel Deiss, hasta el almendro en flor: cuando sus pétalos en el final del invierno empiezan su vuelo. Dacosta atrapa el momento y lo homenajea con un juego de ilusiones en los que interviene la delicada gamba ‘pato’, que recupera para la causa, y que es acariciada por un teriyaki de arrope que le da una dulzura y una textura inolvidable. Puerro que te conecta a la tierra, leche de almendras que es esencias, la oblea que te recuerda al turrón, la almendra que le da el toque amargo allí al fondo.... Uno de mis sueños gastronómicos del año. Sin duda. Sencillamente maravilloso.

ABRACADABRA!

Trompetas y fanfarrias y otra demostración de cómo es capaz de reinventarse este mago con tres estrellas más una. (Alguien que es, vamos a decirlo ya, un privilegio para estas tierras). Con una escenografía diría que casi dieciochesca, propia de los banquetes afrancesados, llegaron los salazones reconvertidos en un manjar de dioses. Siempre tan mimados por el cocinero afincado en Dénia, que ahora casi los acaricia, los bendice. (Vale la pena vivirlo, si en la próxima temporada repite el servicio -que yo lo haría, sin dudarlo-).

Del baile de salazones y Mediterráneo te destaco, siempre gloriosa, la toninya de sorra, pero de manera enfática su torta de hueva de maruca, casi sin curar, tal cual, que servida en el papadam al comino te lleva a otra dimensión. Se me hace la boca agua al escribirlo. Gloria al mago. Y un sorbo de ese Alba ‘La Charanga‘ que nos sirvió Navarrete y que te conecta con el mar de madrugada. Fresco, salitre, pausado pero con cuerpo.

Salto al tercer acto, que es muy Tim Burton. Como si Dacosta y su equipo hubiesen atrapado al Chico Ostra y te lo hubiesen servido en un plato del que no tenía referentes y que huele a nuevo. Un impresionante chapuzón que es como un poema que te destripa el mar en tres estrofas. Una, la panacota (que te mete directamente en la concha de la ostra); dos, el chantilly de mano de Bhuda (que es como la perla que explota y llena de frescos y limas tu boca), y tercero, la ostra, camuflada en un fondo marino, que huele a salitre y te ofrece una experiencia bárbara.

Y cuando tu cabeza buceaba, para devolverte a la tierra, llegó Giovanni Mastromarino (segundo de sala) con una pequeña maza y una propuesta tan humilde, tan simple, que me iba a cautivar. Tradicional tomate seco ‘aplastao’. Como si el rey de los tomates hubiese caído del cielo y reventado a mi lado entregando todos sus sabores. Pruébalo, no lo dudes. El tomate de Milton Glaser (aquel que pintó el diseñador aposentado en un sillón) hecho añicos por Dacosta.

(Sueño con él desde que se adosó a mi memoria. Fue, para mí, otro ABRACADABRA! Tomatina de genialidad).

Cuarto acto. Y un trío de vértigo para ir desencadenando los sueños y empujar tu felicidad a lo más alto. El ilusionista te trae su caja roja, que es el bombón del Mediterráneo. La gamba roja que te parte el alma con ese te de bledes que deberían ofrecer, en el portal de Belén, los Reyes Magos. Me pareció divertido, puro viaje a un mundo sin fronteras, ese langostino de Vinaròs a la parilla con el curry verde y el maíz como protagonista. Y me pareció soberbia la anguila de la Albufera a la llama con una emulsión de jengibre que era estratosférica. La demostración más clara de lo que había conseguido Quique con ese menú llamado Fronteras. Algo tan simple y difícil como emocionar. Emocionar sin límite. Hasta la lágrima. (Anguila de otro planeta, ya me advirtieron…. )

Con los sentimientos zarandeados ante tal entrega, Dacosta te remata con dos platos que son dos estocadas en el corazón. Para acabar de robártelo y decirte: “te quedas conmigo para siempre”. Mágico al extremo, propio de ese mundo de cuentos que es su cocina, es el cocido de gallina vieja , con su huevo, cresta crujiente y carne al grill. Otro birli birloque, su cocina es magia. ARTEMAGIA.

Y sencillamente sideral me pareció el arroz, quizá uno de los mejores que he probado a Dacosta (y son ya unos cuantos), que seguro tendrá su rinconcito en 2017 en su menú. Arroz con coliflor , mollejas de oveja Guirra y boletus del Maestrazgo. MAGISTRAL. Fue en ese instante en el que vi a los muñecos de Lladró bailando. Quizá estaba extasiado.

Entré en trance, posiblemente. Y quizá por eso, el paseo por la parte dulce de la última Frontera fue casi como un flotar entre nieve de melocotón, piedras de miel de azahar y pétalos de rosa. Como si la fantasía de Quique Dacosta se hubiese desbordado definitivamente sobre la mesa y su abracadabra nos hubiese raptado para siempre. Un juego de ilusionismo que se convierte año tras año en una experiencia única. ¿Entiendes por qué vi a los muñecos de Jaime Hayon bailando sobre la chimena?

En mi próximo post

Los frutos de 2016

Crónica de un año que se esfumó a bocados