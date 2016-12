Lo mejor de 2016 a bocados (I)

Volverá, terca, la memoria

una y otra vez a estos parajes,

lo mismo que una abeja

da vueltas al perfume

de una flor ya arrancada:

Inútilmente.

por Ángel González





LA CRÓNICA DE 2016

CAP 1. Los menús que han hecho historia.

CAP 2. Un año en 30 bocados.

CAP 3. Los grandes momentos.

Tenía la sensación de que había sido un suspiro pero, cuando miré hacia atrás, me dio vértigo observar todo lo vivido. “¡Qué grande esta foto! Los metí en un buen lío”, pensé al ver a Bernd H. Knöller y Paquita Pozo batallar en la sala del Riff con una botella y un cuchillo. Sinfonía de lo que es la vida: El mejor de los vinos, que hay que saber saborear, y un cuchillo con muchos filos, que te puede cortar o te puede ayudar a despiezar los días y aprovecharlos en su totalidad.

Un buen vino y un cuchillo voy a usar para saborear e ir destripando este año que ya es historia (en tres capítulos, que de lo contrario era muy largo). Sorbos de un tinto (que le pediría a Manuela Romeralo, a Navarrete o Redrado) para ablandar la memoria. Y un cuchillo (déjame el tuyo Diego Laso, que está bien afilado y es noble y pasional) para abrir en canal mil historias, vivencias, platos, mesas. Hacer un tartar con mis cosas del delantal para que se entremezclen experiencias inolvidables sazonadas con un poco de chaladuría de Mr. Cooking y de paciencia del lector. Os dejo, un 2016 en crudo.





(Federico de Montagud, él y sus libros es uno de los protagonistas de 2016. A lo latrgo de la serie lo entenderás )



Ésta es la crónica de Mister Cooking en su mundo. Ese tipo bajo cuya piel me escondo y que está empeñado en mezclar versos con bocados, platos con estados de ánimo e historias con delantales, como si esto del arte de las cazuelas fuera en realidad parte de un gran teatro.

Bambalinas repletas de porcelanas y cucharas,

caldos que se descorchan,

manos que mecen las salsas

CRÓNICA DE

2016

“Apurad con esos platos, niños”, exclaman en la cocina. “Aquí tiene su tomate ‘aplastao’”, te explican a golpe de maza haciendo estallar al tiempo los sabores de una gastronomía que te taladran el paladar para quedar tatuada en la memoria de por vida. Tomates, peludios, agua de granada…

TOMATES APLASTADOS

(Quique Dacosta Rte)

PRELUDIOS SOBERBIOS

(Ricard Camarena Rte)

VIAJES EXÓTICOS AL SIGLO X

(Noor)

Vamos paso a paso. ¿Por qué no nos sentamos en el patio de butacas y nos vemos la película de lo que ha pasado?

¿Qué ocurrió?

El año lo empezamos con el recién nombrado presidente de la Academia de Gastronomía Valenciana, Sergio Adelantado, que hacía planes de lo que iba a ser su mandato. No sé un año después cómo mastica lo vivido. «La academia tiene un papel aglutinador, pero ya está. Perfecto. Ahora creo que les toca a ellos unirse más (a los cocineros); no van a estar solos», destacó. De aquel encuentro, con comida de por medio, recuerdo su crema de calabaza con especial cariño y aquel cuchillo que encabezó una artillería de preguntas de doble filo.

→ Un cocinero: ¡Joder! Ferran Adrià. Bueno, tres: Ferran, Andoni y Joaquín Schmidt.

→Un restaurante: Mugaritz.

Fue el inicio de un año en el que después llegó un sinfín de historias: de la ruta de la croqueta a los restaurantes latinos de Valencia, del aceite de Viver y sus glorias a los turrones de Xixona, de los bocadillos preferidos de los chefs a la vida del Mercat Central vista desde las alturas. Una historia de las que te gusta escribir porque acabas volando con ella.

Han sido, que no es poco -te diría que estoy hasta mareado- un centenar de historias en sólo un año. En el top de lo más leído, por ejemplo, siempre están las listas del estilo de dónde comer bien en Valencia (que arrasa en la estadística) o mis niguiris preferidos. Bueno, eso y la historia del espía que se coló en Madrid Fusión, que no sé por qué, pero ha tenido muchos gastroadictos. Así que este año volveremos y veremos qué tal le va a Gregory y su Brel (candidato a Cocinero Revelación 2017)

Así empezaba la crónica de Madrid Fusión

¡



“Vengo a hablarte de Jordi Roca acostado en mitad de un páramo en Capadocia. Vengo a hablarte de cócteles post-vanguardistas que parecen diseñados por Dalí y saben a gloria. Vengo a contarte que estuve con Eneko Atxa, que sabes que un buen día conquistó con su alquimia mi memoria gastronómica, y confirmé que el de Azurmendi no es de este mundo. Vengo a decirte que me puse una chistera y de ella brotó la magia: croquetas líquidas, mollejas con caviar, un trozo de cochinillo con el sello de Mario Sandoval.

Vengo a llevarte a Madrid Fusión, a un cumpleaños muy especial de alguien que cumplió 110 años, a un homenaje a uno de los amantes más solemnes de la gastronomía de este país, a una taberna croquetera….” Y viajamos hasta la pachamama con Virgilio Martínez y al epicentro de LA COCINA CON ALMA.

Este año asistimos a la resurrección del Veles e Vents de la mano de la querida familia Andrés, a la inauguración de Nómada de Begoña Rodrigo, a nuestra propia gala de la estrellas Michelin (El triunfo de la Discreción, la bauticé), a la Gourmet Race en Moraira (que fue una espectacular experiencia) y hasta nos sumamos al adiós a Pepe Cabrera, compartiendo mesa con el bueno (buen tipo y extraordinario cocinero) Rafa Soler, con quien hablamos de este amante de la gastronomía, del diseño, de la arquitectura, interiorista de la vida al que le gustaba saborear el Bitter Kas y los días.

Me saqué la espinita que tenía pendiente con Alejandro del Toro, al que por fin fui a visitar, volví a Nozomi y reviví su ópera celestial, descubrí a Rakel Cernicharo y su Karak y fui feliz al ver que hay nervio y vida. Compartí un arroz de la familia Margós en Las Bairetas, una paella en casa Carmela, otra de verduras en Capella de Altea… ¡Vivi feliz una explosión de Bouet y sus currys antes de iniciar su mudanza! Me dejé seducir por Doña Petrona, que me sacó a bailar mis añoranzas argentinas. Y un lugar llamado Dukala me enamoró y me sedujo con su Bastela, que suspiro por volver a besarla.

Este año ha sido trepidante, te dije, hasta el final. Porque acabé con un cocinero de esos grandes. Y es cierto que me dolía horrores no haber ido antes a visitarle, pero al tiempo es también más cierto que es lo mejor que he hecho: salir de 2016 por la puerta grande. Cerrar con Quique Dacosta mi año gastronómico me ha dejado volando.

¿Qué menús nunca olvidaré?

¡

Hablando de menús, siempre he pensado que es absurdo eso de decir que te gusta más mamá o papá. Cuál fue el mejor menú, el mejor plato, le mejor tal y tal. Aunque luego, en mis interrogatorios despiadados, lo pregunto a saco.

FRONTERAS

El menú Fronteras de Quique Dacosta es sin duda una de las obras de arte que voy a colgar en mi galería de los recuerdos intocables. De hecho, posiblemente sea la experiencia compartida más emocionante que he vivido este año. (Será que tengo la herida que me hizo en mi enamoradizo corazón aún abierta y suspiro por cada uno de sus platos).

Fronteras, ya te lo conté, es un espectáculo en el que me da la sensación de que Quique Dacosta se sube encima de la cama y empieza a saltar sobre el colchón. “Vamos disfrutar”, grita. “Abracadabra”, le contesto yo. (Te contaré sus mejor bocados en el próximo capítulo)

NOOR

Viajar a Córboba, llegar al barrio donde nació el admirado Paco Morales y descubrir Noor fue pura emoción. Aún tengo cierto escalofrío. Fue un éxtasis total sentarse y disfrutar de un menú impecable con muy buen gente. Disfrutar de sabores del andalusí arrebatados al siglo X y tratados con esa ambición por llegar a la perfección que acompaña a este cocinero.

Desde el ritual del agua hasta el café de filtro que brotaba por arte de magia entre aromas a piel de naranja, clavo, especias traídas de algún imaginado desierto… Una máquina hacia el pasado. Un cuento al que sólo le faltó Salomé bailando. (Quiero volver ya).

CAMARENA

No. No me dejo su preludio. Ese que reina en el menú de 2016 de Ricard Camarena. La declaración de amor más bella que un chef puede hacerle a un comensal. Sus platos principales estaban soberbios, en su línea: evoluciones de sus propias raíces. Pero el preludio es algo que te marca, que se queda, que no olvidas, que te atrapa. Una especie de minué: una campanilla, un golpecito, un pasito. Maíz, zanahoria, el bocado del tartar, sus alcachofas, su verdad. Preludio para una gran sinfonía repleta de exclamaciones que gritan huerta. (Ya hablaremos en el próximo capítulo de su consomé de pato y el bollit con cocochas)

L’ESCALETA

Y sí, es mi gran menú de cada año. El que vivo como una extensión de mi tierra y mis cosas. L’Escaleta es para mí ese lugar a donde siempre la emoción se me desborda ante la mesa. Quizá porque nadie como Kiko Moya cocina la melancolía que recorre por las venas, el sabor de los surcos donde este espía creció, bocados de ingenio lanzados desde las faldas de una montaña que esconde los principios que más aprecio en la cocina: humildad, trabajo, reflexión, creatividad y honestidad a raudales.

SUCEDE, FIERRO, KOMORI, AUDREY’S… EL RIFF

Hay más. Y aquí te dejo algunos. Marca como mi sorpresa del año, el Sucede de Miguel Ángel Mayor; como la clara consolidación, el Fierro 2017 de Carito y Germán; la confirmación de que Komori es mucho más, el menú que pude degustar en su barra junto a Nacho Honrubia, y de manera especial, porque su cocina me encanta y él me fascina, mi regreso al Riff, que es un viaje a la personalidad arrolladora de Bernd H. Knöller y al buen hacer de Paquita Pozo. Y apunta que nunca podré olvidar mi segunda visita a Audrey’s. (Ni ese pepino con su camarón reinventado, ni su ostra con pil pil cítrico, ni la conversación que tuvimos hablando de alguien que ya no está. Este final va por Pepe Cabrera).

¡



ATENCIÓN:

Continuará mañana…

(los mejores bocados, mesas inolvidables, el álbum de fotos, vivencias)