Lo mejor de 2016 a bocados (III): imágenes inolvidables

LA CRÓNICA DE 2016

CAP 1. Los menús que han hecho historia.

CAP 2. Un año en 30 bocados.

CAP 3. Los grandes momentos

Último capítulo de este resumen de 2016. Hemos hecho balance, descubierto los menús que pasarán a la historia y los treinta bocados que marcaron un año que ya se va. Ahora, para terminar, vamos con la parte más nostálgica de la gastronomía. Lo que más nos ha hecho disfrutar, los momentos gastronómicos y el álbum de fotos, elaborado gracias a los fotógrafos de LAS PROVINCIAS: Txema Rodríguez, Irene Marsilla, Damián Torres, Juanjo Monzó, Jesús Signes y el gran Manuel Molines. Bueno, y alguna hecha por Mister Cooking, que si se pone hace de todo.

Vamos pues a hacer el último tramo del viaje, que empezamos con Ferrán Adrià y esta foto de Txema Rodríguez durante una entrevista en LAS PROVINCIAS, seguimos con el equipo de Quique Dacosta dando la cara en una imagen de Damián Torres y podríamos seguir, por qué no, con esta foto del restaurante Julio Verne hecha por Manuel Molines.





Feliz final del viaje

ABRIMOS EL ÁLBUM DE FOTOS

Mira estas fotos… Cuando el Veles e Vents era un sueño en mano de la familia Andrés; cuando Begoña Rodrigo nos habló, junto a su marido Jorne, de su delicioso libro, ‘La Elegancia del Sabor’ y sus planes; cuando la Gala de los Michelin tuvo su hueco para los valencianos y sus protagonistas se fotografiaron; cuando juntamos, para lo que luego sería una gran portada en LAS PROVINCIAS, a seis cocineros con mucho futuro…

Involvidable fue el encuentro con Paquita Pozo y Bernd H. Knöller, con un grandísimo reportaje de Manuel Molines; inolvidable siempre es estar con Joaquin Schmidt en su cocina y aprender de él; involvidable viajar al Noor de Paco Morales y encontrarse allí con buenos amigos (jeque incluido); muy recorfortante conocer a gente como Pablo Ministro, de quien hablaremos mucho en 2017, y fantástico asistir a los primeros pasos de un templo del queso en Valencia llamado La Majada (foto cedida por ellos).

El año que se fue hicimos de espías y vimos a la familia Margós junto a su hijo Pablo que ha cogido el timón de la tradición; estuvimos en 2 Estaciones entre un vergel de verduras y sabor; vimos a Juanjo Soria y María José Martínez (Lienzo) cómo eran cuando querían ser cocineros; a Juan Exojo (Julio Verne) recibir en su casa a Jorge Drexler; y Cuchita Lluch apoyar la campaña para lograr el emoji de la paella… (casi todas estas fotos cortesía de sus protagonistas)

Y para acabar este primer repaso de fotografía, éstas que hablan de gente que aporta mucho. Cada uno con su personalidad. Estuvo genial conocer el proyecto de Samsha, que, de la mano de Víctor Rodrigo, batalla por hacerse hueco en Valencia y que es pura pasión (otra forma de ver la gastronomía); el bombazo que vino de Sucede, donde Miguel Ángel Mayor no ha parado de crear desde que se puso al mando de sus fogones (en la imagen en la presentación de vino de Domino de la Vega, foto cedida por los organizadores); un placer grandísimo estar con Chus Mirapeix y saber cómo la gastronomía se hace entre todos, cada uno jugando un papel distinto pero todos vitales, y más que fantástico juntarse con el equipazo de L’Escaleta y con el tiempo ver que su esfuerzo recoge sus frutos.

Pero más que fotos, la gastronomía esconde cocina y mesas como el complemento perfecto. Y a veces, muchas veces, transmiten emociones. Emociones más allá de los yantares. Te doy algunos trazos de esos momentos. De algunas de esas mesas que acabaron escondiendo cierta magia emocional.

-Mi regreso a Rausell. A donde siempre que voy se desborda mi emoción y siempre aprendo. Es de las historias de este año que más me gustó levantar acta. La chica del Rausell, las croquetas de cocido, ese salmonete bendito hecho en el kamado… Siempre he tenido una estima especial por su cocina pero especialmente por ese toque familiar que acompaña al local.

-Origen Clandestino es otra de esas casas de comida en la que uno se siente feliz. La he visitado este año sólo, con amigos, con muy buenos amigos y con más amigos. Y he disfrutado de la pasión de Junior, desbocada siempre e imantada de genio e ingenio. Una de mis tabernas preferidas de la ciudad, donde lloro al ritmo de sabores latinos con regusto mediterráneo. Soy de Junior hasta la médula.





-Tavella es ese lugar que descubrí un día que fui a hablar con Pablo Chirivella y, desde entonces, siempre quiero volver. No sólo por su cocina, que también, sino por la casa encantada en la que habita la gastronomía de este señor que es pura honestidad, humildad y cordura. Ya añoro sentarme de nuevo en esa mesa junto al sol con vistas a la armonía.

-Kaymus, otra de mis debilidades. Dos comidas, siempre rápidas, que me dejan la herida de no haber disfrutado de una sobremesa como debía. Pero enmarcadas quedaron las dos visitas por la coherencia de sus platos y la bonhomía de este tipo enamorado de los versos de Sabina. Y quizá de Calamaro. Todo ello, y su cocina (claro) hace especial ir a Kaymus. A mí me engancha.

-Askua, el regreso. Aterricé un día de septiembre de nuevo. Y de nuevo disfruté de la profesionalidad de Ricardo Gadea: Amable a rabiar y un pozo sin fondo de sabiduría gastronómica. Especialmente cuando la acompañó de su bendita cazuela de cocochas al pil pil que nunca olvidaré. Fue una cena especial. De las que ni olvidas.



-Déjame que cierre travesía con una comida en Nozomi: con amigos del alma a los que quería enseñar los cerezos que lloran flores en la ciudad. Digamos que fue una maravilla de esas que uno se queda en su interior no tanto para compartir sino para recordar casi en secreto. Dicen que abren en 2017 otro local. Veremos que depara. Un éxito, seguro. Nozomi, eso sí, es especial.

-Aunque esa mesa me lleva a hablarte de otra, y a traerte esta fotografía: la comida que organizó la Academia de Gastronomía Valencia (un hito) en la que se unieron grandes de la cocina nipona en Valencia. Ésta es la foto que quedará para el recuerdo.

UN AÑO DE FOTOS…. Y RECUERDOS

Ha sido, sí, un año de fotos. Y recuerdos. Siempre recordaré el submarino de Julio Verne, la barra de Vuelve Carolina con Chus sirviéndome una cerveza, un taco, una ostra bien rica. Recordaré de este año que estuve como jurado en la Gourmet Race de Moraira y que allí disfruté de un café con Alberto Ferruz y descubrí que tenía ante mí a alguien que era mucho más que un cocinero discreto. Un tipo que lleva mucha coherencia y mucha reflexión dentro.(Bon Amb, ya en mi agenda 2017). Por cierto… ¡inolvidable Gourmet Race!

Recordaré las llamadas entrañables de Nazario Cano, siempre contándome sus sueños de El Rodat, y su viaje por sus américas, que seguí paso a paso. Recordaré mi encuentro con Alejandro Platero para hablar de su nuevo Macel.lum que se convirtió en realidad (pendiente para 2017), mis visitas a Jesús Machi y todo lo que he aprendido con él del pan. Y de entender la vida desde la honestidad y la humildad. Hacer de los días un trabajo artesano. Y siempre recordaré el mundo de los quesos y sus grandes protagonistas, pero en especial los proyectos solidarios de Rubén Valbuena (que me enseñó a ver el rostro de un queso y a hacer de un queso un gesto solidarido por el que trabajar).

RECUERDOS ENCUADERNADOS

Recordaré eso sí, con muchísimo cariño, una llamada de Guillermina Bravo y cómo ella, junto a Javi Antoja y su equipo, crean piezas de artesanía literaria que llenan de pasión la biblioteca, llenar de emoción los ojos con su lectura. Libros de Montagud que nos han hecho (me hacen) viajar. Disfrutar.

AMAR MÁS LA GASTRONOMÍA

La emoción de leer y releer los Caldos de Camarena, la elegancia de Begoña Rodrigo, el libro de Pepe Solla, el de Diego Guerrero, el viaje de Paco Pérez por Miramar… el maravilloso libro que canta a los siete vientos Anarkía (del que pronto hablaremos)…



RECUERDOS Y MÁS RECUERDOS



Recordaré el fin de semana en Gastrónoma, en el que tengo que dar las gracias a Mar Milá, Silvia Soria y Belén Ríos por hacer todo tan fácil. Un gran año en Gastrónoma que va pisando, edición tras edición, cada vez un poco más fuerte.

Y recuerdo que este año que ya se duerme, he visto pelar habas, quitar escamas, servir gambas a bellas damas y espumas que saben a magias. Recuerdo que he escrito palabras que huelen a guisos, trabalenguas entre ceviches y cuentos de anguilas lacadas. Y, por encima de todo ello, recuerdo que he probado platos con Joël Robuchon y que me emocionó su mirada cuando yo, ingenuo, jugaba con el pulpo y la cuchara. (No me gusta salir, pero no me puedo resistir).

Pero si de este año tengo que enmarcar algo de por vida son mis primeros 22 minutos con Ferran Adrià y cómo me marcó aquella primera charla con él, que más tarde se repitió. ”¿Qué es una mascletà para ti?”, le pregunté. “Las fiestas de gin tónics que hacíamos en la feria de San Sebastián que promovía García Santos”, me respondió. Fue sólo una anécdota de dos conversaciones (muy intensas y emotivas para mí) en la que el mejor cocinero del mundo me reconocía que cada día batalla para mantener vivas las ansias por alcanzar ese horizonte en el que lucen sus nuevas metas. Eso y cómo empezó todo…

“Nos tomaban como locos;

decían que (elBulli) era un bluff”

Recuerdos y más recuerdos

entre fotos y más fotos.

GASTROSOFÍA

(a la nuestra)

ADIÓS 2016

PENSÉ en mi refugio que, desde que me enfundé el traje de superagente hasta ahora, había logrado recorrer un largo camino, con subidas y bajadas, que es lo que nos suele traer el destino (él y sus caprichos). Y me emocionó, debo confesarte, el cúmulo de gente conocida por las vivencias vividas, los bocados que se quedaron taladrados en la memoria y las lágrimas derramadas ante platos que me emocionaron. Pensé que este año había sido denso, a veces costoso, pero nada comparado a todo lo que había aportado. 2016 ha sido gastronómicamente hermoso. Sólo nos faltó visitas por hacer, amigos con los que comer y alguna estrella. Por lo demás, bien. Muy bien. Diría que grandioso…

….pero ya se fue.

AHORA TOCA EMOCIONARSE DE NUEVO

HOLA 2017

VAMOS A SEGUIR VOLANDO CON DELANTAL

A partir del 13 de enero

Sigue la #GaleríadelasTentaciones

Abrimos la #GastroRuta de los Descubrimientos

y seguimos pasando #CookingTerapia