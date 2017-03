Muez, el café donde los libros te devoran

Impartía clases de Biología en Tarragona, pero lo suyo era la cocina. Se fue a estudiar a la Escuela Hoffman de Barcelona y un tiempo después regresó a Valencia para poner en marcha Muez, una librería gastronómica que es, a la vez, una taberna donde disfrutar de un café con buena letra o de un aperitivo entre un mar de recetas. Libros, tertulia y comida sin grandes algarabías. Ésta es la historia de de un café en el que devoras los libros. O ellos, te devoran a ti.

Reportaje fotográfico realizado por DAMIÁN TORRES /LP





“Durante los doce años que pasé en Italia aprendí que la historia de laMafia está estrechamente vinculada a la historia de la gastronomía siciliana. Los ‘pezzi da novanta’, los pesos de noventa, como se les llama a los jefes de la ‘Honorable Sociedad’, en virtud de su peso en respeto, dan los últimos detalles a sus menús con e l mismo cuidado con el que preparan sus crímenes». El párrafo lo escribe Jacques Kermoal en el prefacio de su libro ‘LaMafia se sienta a la mesa’. (Tusquets) Lo leí en el taxi, tras entrevistarme con Ruth Boeto en Muez. Había sido una de mis adquisiciones de su librería. Una librería gastronómica que en realidad es mucho más: cafetería por las mañanas, una taberna ‘vintage’ para la hora del aperitivo, un bistro con menú de mediodía… y, en medio de todo ello, estanterías repletas de literatura culinaria.

«Yo trabajaba como profesora de Biología en un instituto de Tarragona, pero me gustaba la cocina, así que me matriculé en la Escuela Hoffman de Barcelona», confesó Ruth ante su taza de té a primera hora de la mañana. Ese momento en el que sus libros empiezan a bostezar al nuevo día y la terraza de su local, en la animosa plaza del Mercat, se llena de clientes en busca de su desayuno. «Con el tiempo me di cuenta que quería enfocar mi vida profesional hacia la cocina, pero no sabía cómo». Entonces tuvo un destello literario: una librería gastronómica en la que al tiempo que puedes comprar libros (y consultarlos) te tomas algo. Un proyecto del que no había referencia en Valencia y apenas algo similar en Madrid y Barcelona.

Y, entonces, Ruth se asomó a su sueño…





«Tenía claro que quería un local pequeño, con mucho sabor y que estuviera cerca del mercado», reflexionó. Y aquel sueño, que lleva el nombre de la aldea navarra en la que nació su abuelo, se convirtió en realidad. De hecho, Muez emergió en una antigua ferretería que aún conserva su rótulo original. Lo hizo con vocación de ser un lugar discreto pero dinámico en el que se pueda ser feliz rodeado de cultura culinaria por todos los lados: desde las estanterías a la cocina. Fusionando, incluso, ambas cosas: libros y fogones. «Solemos incorporar en la carta platos que hay en alguno de los recetarios que tenemos», afirmó mostrando el menú del día. En él, lucía una seductora ensalada Madrás, que extraída de un libro de David Côté y Mathieu Gallart: «Delicias crudas». Zanahoria, coliflor, cebolla roja…

Tenía buena pinta en el libro. Y luego observé que la versionada por la cocina de Javier Verdejo para el menú también. Precisamente, las apuestas de Ruth y su socio desde hace unos meses en esta aventura, Sergio Cerveró, serán: impulsar aún más las dos bases de su local. La literaria, a la que Ruth se quiere dedicar de lleno. Y la gastronómica, a la que Sergio –también cocinero– le va a dar un nuevo impulso junto a Javier con una nueva carta que pondrán en marcha en septiembre.

«Hasta ahora hemos ido apostando por los desayunos diferentes, más elaborados y sanos; por los aperitivos, con nuestros mejillones en escabeche y los boquerones con cítricos, y por el menú del mediodía», remarcó Boeto, enfatizando que lo que más le satisface de los dos años y tres meses que lleva abierto es «tener una clientela fija de gente del barrio». «¿Y la librería tiene su público?», pregunté. Ruth dejó patente que su prioridad fue hacer algo en lo que creía y que, luchando y adaptando el proyecto a la realidad que se fue encontrando, ha ido creciendo y consolidándose.

«Sabía desde el principio que, sólo con una librería

gastronómica, no podría subsistir», reconoció.

De hecho, hoy por hoy los libros son sólo el complemento del café… Café con letras, vermú entre recetarios, menús repletos de historias y libros que se entremezclan con tertulias de sobremesa. Muez es todo eso. Mesas y estanterías por las que, al pasear por ellas, uno pueda dar la vuelta al mundo con delantal o un paseo por la historia con cuchara y tenedor. «Aquí encontrarás los libros clásicos que pienso que son imprescindibles, los que creo que se van a vender y los que, aunque tengan una salida más difícil, considero que debe estar en Muez», sentenció.Y al tiempo me remarcó que los que tienen más salida son los recetarios con nivel medio de dificultad. Los que te ofrecen recetas para sorprender en casa.

De su mano, empezamos a pasear por ese mundo literario y culinario que le rodea. Y fuimos de lo local –libros sobre la cocina de El Cabanyal, La Safor o la Sierra de Mariola (los tres de Editorial Drassana)– a la cocina sin fronteras. De Jerusalén a Tokio); de los libros que te llevan de paseo por el mundo de las legumbres a los que te hablan de otra manera de entender el maridaje; de los más personales –como el de Mar Barba, ‘En tránsito’ (un paseo apasionado)– al Ànima Mediterrànea de Bernd H. Knöller –«mi primera joya de la literatura culinaria», confesó–.

Muez es un café con letras –te decía antes– entre rebanadas de palabras con mermelada casera que devoras como se devora la historia que me llevé de su estantería. Esa que habla de la Mafia ante la mesa y en la que descubres a Don Vito levitando ante unos salmonetes al hinojo previos, posiblemente, a un contundente ajuste de cuentas.

1. MÉXICO DE ADENTRO A FUERA. POR ENRIQUE OLVERA

«Hay muchos libros de cocinas del mundo, pero éste es especial», remarca. Su edición es impecable, diseño de Phaidon total, con un contenido muy atractivo. Un viaje culinario por ese México que no deja de cautivar paladares. 65 recetas de de uno de los mejores cocineros del mundo. Un libro para disfrutar. Por Phaidon. (49,95 euros)

2. CALDOS. POR WILLIAM LEDEUIL

Interesante trabajo de Librooks que es un viaje por caldos del mundo. tan interesante que cuando Ruth me lo mostró me cautivó y no dudé en llevármelo puesto. “Caldo de cocido, buey laqueado y papaya; Salmón confitado con alioli de jengibre y caldo de bullabesa; Caldo pho de gambas; Infusión de cítricos y hierba limón…” Estas son las propuestas. No te digo más. Por Librooks. (35 euros)

3. LAS RECETAS DE LA SIERRA DE MARIOLA. POR MILA Y ANA VALLS

La cocina de la montaña alicantina al descubierto. Un viaje por los entresijos de la tradición culinario de los pueblos abrazados por una de las sierras más bellas de la Comunitat. Uno de esos libros para consultar, disfrutar y batallar con él entre fogones. Por Editorial Drassana. (17,95 euros)

4. EN TRÁNSITO. POR MAR BARBA

Una novela con tintes autobiográficos de una de las mujeres que dejó huella en la hostelería valenciana. En realidad, comentar este libro requeriría más tiempo. De hecho se lo debo a Mar. Por eso me alegró mucho que Ruth apostara por él. Una novela con claros tintes autobiográficos que hablan de una historia gastronómica y personal llena de pasión, de emociones, de nostalgias, algún trazo de melancolía… aunque como ella mismo aclara es en realidad una recreación. No faltan ni las recetas. Por ejemplo, de algún que otro cus-cus. Y sobre toso, no faltan las vivencias.

5. LA COCINA DEL CABANYAL. POR BENS Y VILLALBA Otro de los libros de la colección de la editorial Drassana dedicado a la cocina local. En este caso, un paseo gastronómico por El Cabanyal, en el que no falta la titaina. Excpecional paseo por unas de las cocinas con más personalidad de Valencia, una cocina marinera que mira a su pasado y a sus gentes. Y de ellos te habla el libro. Del Cabanyal y sus fogones tradicionales. De Editorial Drassana (17,95 euros). 6. STUDIO OLAFUR ELIASSON: THE KITCHEN. POR OLAFUR ELIASSON Un excepcional trabajo que narra la historia del prestigioso estudio de diseño escandinavo y las comidas que sus empleados preparaban para inspirarse en sus creaciones. La gran mayoría de sus recetas, un centenar, son vegetarianas. De esos libros que al verlos ya intuyes que son uan joya. Y además, con el sello de Phaidon (39,95 euros). 7. LA COCINA DE LAS LEGUMBRES. POR FUNDACIÓN ALICIA Ruth te vende las excelencias de esta obra de PlanetaGastro con emoción. Tiene motivos para ello, porque en el libro se aúnan desde tipos de legumbres a tiempos de cocción, pasando por las recetas y varias curiosidades. «Va más allá del guiso: terrinas, cremas, ensaladillas…». Un libro para ir asomándose de tanto en tanto para inspirarse a la hora de ponerse el delantal. “¿Sabías que las alubias negras contienen un 50% más de hierro que un filete, que los garbanzos aportan tanto ácido fólico como las espinacas o que la primera espuma que hizo Ferran Adrià fue de legumbres?”, señalan en su siponsis…. Por Planeta Gastro. (29 euros) 8. ¿QUÉ VINO CON ESTE PLATO? POR FERRÁN CENTELLES «Es un planteamiento muy interesante sobre el gusto, los sabores y los maridajes», afirma. Y te convence. Da ganas de comprarlo. Una obra en la que Ferran Centelles, el que fue sumiller jefe de elBulli, te coge de la mano y te lleva por el submundo de los maridajes. .”Una obra muy completa que recoge por primera vez las distintas filosofías sobre el maridaje, incluida la del propio autor, que permitirá al lector disfrutar de una experiencia sensorial única”, asegura la propia editorial. Por Planeta Gastro. (19.95 euros) 9. GRANDES CHEFS EN CASA. POR VARIOS AUTORES

¿Qué les gusta cocinar a los grandes chefs en su casa? El libro que nos presenta Ruth nos mete a los más grandes ante los fogones y nos presenta una colección de recetas de las que les gusta crear a ellos cuando no están en su restaurante. Ferran Adrià, Andoni Luis Aduriz, Elena Arzak, Massimo Bottura, Wylie Dufresne, Jamie Oliver, Ramsay o Joan i Jordi Roca… protagonizan la obra. De Planeta Gastro. (28,50 euros)

10. COOKBOOK BOOK. POR BÖHM & KAMALI

Recopilación de los libros de cocina más influyentes en un siglo. Con eso te lo dicen todo. Es en realidad una joyaza de libro, que posiblemente esté pensada para la gente muy fiqui en esto (como este espía que te escribe). Por Phainon. (45 euros)

11. IRREDUCTIBLE. POR DIEGO GUERRERO

Una obra personal y de una contundencia extraordinaria del cocinero de DSTAgE. Otra joya del Montagud Editores. De hecho, de amplio abanico de libros de la emblemática editorial (para la propia Ruth, uno de los grandes referentes en la actual en el sector), ella ha escogido este. No es casualidad. Muy interesante, muy vivo, repleto de citas que hablan de su autor y de mucha vida. Por Montagud Editores. (54, 50 euros)

Y colado de la estantería te dejo. Para volver cualquier otro día. Porque ya sabes. En Muez, o te devoras los libros, o ellos te devoran a ti.