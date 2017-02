‘Múliple’ y cinco películas sobre la doble personalidad en el cine

M. Night Shyamalan ha demostrado con ‘Múltiple‘ (2016) que ‘La visita‘ (2015) no fue una casualidad y que ha vuelto con fuerza a sus orígenes. Su última película ha costado nueve millones de dólares y ya lleva recaudados más de 100. Además, se ha congraciado con la crítica tras las desastrosas ‘Airbender‘ (2010) y ‘After Earth‘ (2013). El director de Filadelfia vuelve por sus fueros y acaba de anunciar un nuevo proyecto que a la vez será la continuación de ‘El protegido‘ (2000) y ‘Múltiple‘. Pero Shyamalan no es el único director que ha utilizado la doble personalidad para crear miedo, Aquí tienes algunos títulos que han aterrorizado gracias al uso del trastorno disociativo.





‘Múltiple‘ es una buena película de terror que encantará a los fans de Shyamalam y que hará disfrutará a los aficionados del cine de terror. La historia de un personaje con 23 personalidades distintas, magnífico James McAvoy, que secuestra a tres jóvenes nos introduce en el particular universo del director nacido en la India, pero criado en EE UU, que se caracteriza por oscilar, sin romper el equilibrio en ningún momento, entre la realidad y la ficción.

Parece que con esta película Shyamalam supera el bache de ‘Airbender‘ y ‘After Earth‘. Y lo hace volviendo a sus orígenes, contando una historia que roza los límites de la verosimilitud y con un final tan impredecible como los de ‘El sexto sentido‘ (1999) 0 ‘El bosque‘ (2004). La ambientación está perfectamente conseguida y adaptada a la historia el director indio imprime la película de su peculiar estilo: dar pie a la imaginación más que enseñar, largas escenas de diálogos, la importancia del fuera de campo, con un gran trabajo de los protagonistas y un guión perfectamente cerrado, con un clímax final pleno de emoción. Además no faltan algunos ingredientes del cine del terror y uno sale del cine habiéndose llevado más de un sobresalto.

No hay que olvidar la influencia que el cine de Hitchcock tiene en el director estadounidense. No sólo con el típico cameo del que no se priva Shyamalam, sino con el magnífico control de las escenas de suspense. Como el maestro británico,, con más o menos acierto, hay momentos que juega con el espectador.

En obligatorio resaltar la figura de James McAvoy, que consigue imprimir a las distintas personalidades de tal forma que no hace falta verlo para conocer cual de todos los personajes va a aparecer en escena. Es una lástima que no haya sido reconocido con una nominación a los Oscar, porque sin duda se encuentra entre las mejores interpretaciones del año.

Como en la mayoría de sus películas, el realizador estadounidense construye su historia a partir de la infancia de los personajes. Todos sus héroes o villanos están marcados por un hecho de su infancia y ‘Múltiple‘ no es una excepción. Tanto la infancia del personaje principal como la de la protagonista son fundamentales y el director nos lo muestra a través de una serie de flasbacks no del todo acertados, ya que en algún caso les falta claridad.

La protagonista femenina es Anya Taylor-Joy, conocida por su sensacional interpretación en ‘La bruja‘ (2015), y que en ‘Múltiple‘ también raya a gran altura. La química o el buen hacer de ambos da verosimilitud a la historia al tiempo que permite desarrollarla. Shyamalam vuelve a recurrir a Betty Buckley en un papel similar al que desempeñó en ‘El incidente‘ (2008), pero que en realidad aporta poco a la historia más que explicar la enfermedad de McAvoy.

El guiño final y un tweet que escribió el realizador estadounidense hace una semana invita a esperar con impaciencia su próximo trabajo, que, al parecer, será una secuela conjunta de ‘Múltipe‘ y ‘El protegido‘ (2000). Al parece ya cuenta para el proyecto con Samuel L. Jackson y el propio Bruce Willis. Pero como dice Shyamalam “Tengo 11 páginas de mi próxima película en mi bolsa. No os puedo decir de qué va, pero si ya habéis visto ‘Múltiple‘…”. A ver si es capaz de sorprendernos de forma tan agradable como con su último trabajo.

Películas sobre doble personalidad

‘Psicosis‘ (1960)



Sin duda una de las grandes películas de Hitchcock que no te permite apartar la vista de la pantalla. El personaje de Norman Bates interpretado por un genial Anthony Perkins y la escena de la ducha forman parte ya de los iconos contemporáneos.

‘Sybil‘ (1976)

La historia real de una joven que tras una traumática niñez a los trece años ya había desarrollado trece personalidades diferentes.

‘Yo, yo mismo e Irene‘ (2000)



Aborda el problema desde el lado cómico y con el histrionismo habitual de Jim Carrey. Simpática comedia de los hermanos Farrelly.



‘Las dos caras de la verdad‘ (1996)

Martin Vail, abogado de Chicago, es capaz de aceptar cualquier caso con tal de salir en la prensa así que se deja contratar en caso que parece imposible de ganar: la defensa de Aaron, un joven acusado del asesinato del arzobispo de Chicago, tras ser detenido mientras huía del escenario del crimen.

‘Identidad‘ (2003)

Atrapados en una tormenta, diez viajeros se ven obligados a refugiarse en un motel situado en pleno desierto. Pronto se dan cuenta de que han encontrado de que entre ellos hay un asesino.