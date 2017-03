Seis películas no americanas que no te puedes perder

El cine de Hollywood es el que más recauda, el que más gente va a verlo. Sus actores son estrellas conocidos en todo el mundo. Es la auténtica fábrica de sueños. Pero no es el único y durante los últimos años ha habido una serie de películas no norteamericanas que reivindican su lugar tanto por la calidad como por la atracción que pueden tener sobre el gran público. Con ‘El viajante‘, justa ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa en la última edición de los premios, Asghar Farhadi nos ofrece una estupenda película sobre el matrimonio y su fragilidad, sobre la humillación, la incompresión, la falta de comunicación, los celos y la venganza. Un largometraje que ha recibido multitud de premios y que narra la historia de un matrimonio en Teherán cuya mujer es atacada mientras se ducha.

Ficha Título original Forushande 2016 125 min. Irán Director Asghar Farhadi Guion Asghar Farhadi Música Sattar Oraki Fotografía Hossein Jafarian Reparto Shahab Hosseini , Taraneh Alidoosti , Babak Karimi Coproducción Irán-Francia; Arte France Cinéma / Farhadi Film Production / Memento Films Production Premios Oscar Mejor película de habla no inglesa; 2016: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa: Festival de Cannes: Mejor actor (Shahab Hosseini) y guión. 2016 125 min. Irán DirectorGuionMúsicaFotografíaRepartoCoproducción Irán-Francia; Arte France Cinéma / Farhadi Film Production / Memento Films ProductionOscar Mejor película de habla no inglesa; 2016: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa: Festival de Cannes: Mejor actor (Shahab Hosseini) y guión.

Farhadi no tiene miedo a la hora de abordar con todo su verismo las dificultades de las relaciones humanas. Rueda con un hiperrealismo total, exponiendo los hechos en toda su crudeza, con un dominio casi magistral de la elipsis y un final impactante. Quien vaya a verla no saldrá indiferente, llega a lo más hondo. Huyendo del histrionismo, los actores están comedidos, pero con un pequeño gesto o una mirada dicen más que con mil palabras. La planificación de las escenas es más que meritoria, especialmente el clímax final.

Nuestra hermana pequeña (2015)

Deliciosa historia japonesa que narra la vida de tres hermanas, abandonadas por sus padre y por su madre, que aprenden a cuidarse ellas solas. La película arranca con la muerte del padre que ha dejado una hija a la que acogen en su casa. Una historia que aborda las relaciones entre las hermanas. Parece que no pasa nada pero nos encontramos ante una película sobre la vida misma y lo que hace que valga la pena vivirla.



Land of mine (2015)

Película danesa sobre un suceso poco conocido ocurrido con el final de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados obligaron a limpiar la costa de las minas puestas por los nazis. Un largometraje que rompe el tradicional punto de vista de que sólo los alemanes cometieron barbaridades.



Tarde para la ira (2015)

Una película sobre el perdón y la redenión. Un hombre sale de la cárcel tras ocho años dispuesto a rehacer su vida con su antigua novia y su hija. Pero se encuentra con un tercero en discordia. Un thriller español que ganó cuatro Goyas

Mandarinas (2013)

Profundo manifiesto antibélico centrado en la guerra civil de Georgia a mediados de los años 90. Dos viejos se quedan en sus casas mientras a su alrededor los dos bandos enfrentados pelean. Los vaivenes de la guerra hace que tengan que ayudar a heridos de ambos lados. La película huye de tomar partido y simplemente muestra hasta donde puede alcanzar la brutalidad de la guerra.

La clase de esgrima (2015)

Película estonia basada en una historia real durante la época de Stalin. Un conocido esgrimista, que ha sido obligado a luchar contra los rusos por los alemanes en la II Guerra Mundial, es perseguido por esta razón por la policía soviética una vez finalizada la contienda. Se esconde en un pequeño pueblo donde a instancias de una alumna forma una escuela de esgrima. Película cuidada donde consigue recrear perfectamente el ambiente opresivo que se vivía en la URSS durante la época del dictador soviético.