Cinco películas de aventuras que te quitarán 20 años de encima

‘Kong, La isla Calavera‘ ha aparecido en las carteleras casi como por sorpresa. La pregunta es por qué ahora una nueva versión de la mítica ‘King Kong‘ (1933) de Merian C. Cooper. La primera respuesta que se me ocurre es la falta de ideas que adolece Hollywood desde hace unos años. De ahí los continuos recursos a remakes, biopics, películas de superhéroes y sagas interminables. Y la segunda, económica, por supuesto, como reflejan los números de taquilla. Pero frente a lo que pudiera parecer la cinta del casi desconocido Jordan Vogt-Roberts no es un remake al uso de ‘King Kong‘ (1976) de John Guillermin o del de Peter Jackson en 2007.

Lo primero que llama la atención es un plantel de actores de primera línea, de lo mejorcito que te puedes encontrar hoy en Hollywood: Brie Larson (ganadora de un Oscar), Tom Hiddlestone (ganador de un Globo de Oro), John Goodman, Samuel L. Jackson, entre otros. Por sí mismo garantiza una calidad que otros remakes y lleva recaudados 400 millones de dólares sobre un presupuesto de 185.

Quien vaya a verla encontrará lo que busca. Puro entretenimiento de cierta calidad. Con un guión y realización aceptable, unos personajes creíbles hasta cierto punto y unas espectaculares escenas de acción que ya le gustaría haber podido hacerlas a Merian C, Cooper en 1933.

La película no es simplemente un remake. Introduce ciertos cambios en la historia original y le añade elementos de otras películas como ‘Jurassic Park‘, ‘Godzilla‘, entre otras. La acción se sitúa al final de la Guerra de Vietnam lo que utiliza el realizador para realizar varios guiños a ‘Apocalypsis Now‘ como el vuelo de helicópteros en formación o el propio coronel Packard, el líder militar de la misión interpretado por Jackson.

Las escenas de acción están muy bien construidas, el ritmo es ágil, las sorpresas se suceden y el entretenimiento está garantizado. No cansa con los efectos especiales, muy bien utlizados y quizá su mayor carencia es la definición de los personajes que llegan a caer en el estereotipo (una lástima lo poco que se utilizan las posibilidades de Brie Larson, que prácticamente acaba siendo la típica niña mona solo para decorar).

La construcción de los personajese, cambio, va de mal en peor y al final no llegas a entender cuál es su papel en la película. Pero si se busca diversión sin más pretensiones, esta es su película.

Ahora bien, no es una cinta que pasará a la historia ni será recordada con cierto toque de nostalgia como alguna de las películas que proponemos a continuación. En ellas no sólo está garantizada la diversión sino que algunas fueron pioneras de una nueva forma de hacer cine. La fábrica de los sueños a plena producción. Con ellas la máxima de Billy Wilder se cumple a la perfección: “Si el cine consigue que un individuo olvide por dos segundos que ha aparcado mal el coche, no ha pagado la factura del gas o ha tenido una discusión con su jefe, entonces, el cine ha conseguido su objetivo“.





‘En busca del arca perdida‘ (1981)

Probablemente la mejor película de aventuras que se haya rodado jamás. Con unos Spielberg, Lucas y Harrison Ford en estado de gracia surgió está película que aguanta perfectamente el paso de los años, resucitó el cine más puro de aventuras y abrió la puerta a otras películas memorables como ‘Tras el corazón verde‘ (1984). Sin duda la mejor de las rodadas de la serie y con un Spielberg que no se cansa de hacer guiños a su maesro John Ford. Trepidante historia de aventuras que construye una de las leyendas del cine del siglo XX equiparable al propio James Bond.

‘Los goonies‘ (1985)

Una pandilla de grandes amigos busca un apetecible tesoro escondido. Película de aventuras producida por Steven Spielberg que apasionó a todos los jóvenes de una generación y que aún sigue haciéndolo. Con momentos al más puro estilo Indiana Jones, marcó una época. La serie ‘Stranger things‘ la ha vuelto a poner de moda.



‘La princesa prometida‘ (1987)

Muy alejado del papel de ‘House of cards‘, Robin Wright hace de princesa secuestrada en una historia sorprendente en el que se conjugan a la perfección aventura y humor. Podría haberse quedado en una mera parodia de las viejas películas de piratas de Hollywood, pero la mano maestra de Rob Reiner enla dirección y de William Goldman en el guión la convierten en una cinta casi de visión obligada. Amor, luchas, buenos, malos, magos, lucha a espada todo eso y más se puede encontra en una película que cuenta con una espléndida banda sonora de Mark Knofler.



‘Parque Jurásico‘ (1993)

Sin duda una obra maestra del suspense, del cine de aventuras y de la ciencia ficción de la mano, como no podía ser de otra forma de Steven Spielberg. La fantástica isla que hizo que toda una generación conociera todo tipo de especies de dinosaurio, una moda que aún perdura. Inolvidables las escenas de Sam Neill y Laura Dern con los niños corriendo delante de animales monstruosos en una película que no da un segundo de descanso. Cuenta con tres Oscar en su haber y una banda sonora inolvidable de John Williams, el eterno compañero de aventuras de Spielberg.



‘Piratas del caribe. La maldición de la Perla Negra‘ (2003)

Un ritmo repidante, unos personajes encantadores y una historia que atrapa son los elementos que permiten a esta película traspasar la barrera del tiempo. Cualquiera que se ponga a verla no podrá despegarse del sillón. Divertida, emocionante, con las justas dosis de humor y sobre todo con un Johnny Deep en estado de gracia interpretando al capital Jack Sparrow. Una conjunción de película de aventuras, con notas de terror que sigue haciendo disfrutar a cualquiera dispuesto a olvidar durante dos horas lo mal que se lleva con su jefe. La película recupera temas de novelas de aventuras como honor, amistad, fidelidad, amor y recuerda a algunas de las grandes del Hollywood clásico como ‘El capitán Blood‘ (1935) o ‘El halcón y la flecha‘ (1950).



Nota: Sin propononermelo me he dado cuenta de que en tres de las películas propuesta interviene directa o indirectamente Steven Spielberg. Por algo será.