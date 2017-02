¿Qué pensarán tus hijos?

Estos días se está creando bastante revuelo con el nuevo libro de Samanta Villar, que muy inteligentemente (o muy bien asesorada en marketing), ha sabido realizar afirmaciones muy en contra de lo que se suele escuchar en torno a la maternidad.

Sólo he leído los titulares y las frases entrecomilladas en las que afirma directamente que “tener hijos no te hace más feliz” y que tenerlos “es perder calidad de vida” y fíjate, aunque me considero en las antípodas de su pensamiento, he de reconocer que ahí, tiene toda la razón:

Efectivamente, querida. Si has tenido hijos buscando que te den la felicidad, estás muy equivocada, porque en este mundo nada ni nadie puede darte la felicidad más que TÚ MISMA. Si buscabas la madurez que no tienes en tu papel de madre, ha sido una irresponsabilidad intentarlo, porque tener hijos buscando que te hagan feliz para luego darte cuenta que te has equivocado, en mi opinión, es una tragedia. Es como quien contrae matrimonio buscando la seguridad que no tiene en su pareja: Un despropósito. Sólo que en el primer caso es mucho más grave porque generas una víctima, que además, depende de ti, de tu manutención, pero también de tu cariño: Tu propio hijo.

Si lo único que buscaba con este libro era la retribución económica (haciendo esas afirmaciones no me cabe duda de que así será), posiblemente lo consiga, pero no sé si ha planteado o si simplemente le da igual: ¿Qué pensarán sus hijos cuando tengan edad de valorar los comentarios de su madre? ¿Has probado a verte a ti misma escuchando eso sobre ti, de boca de tu madre?