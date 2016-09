‘Viejóvenes’ chanantes para dejarte picueti

Dos horas chanantes, para dejarte picueti. Dos horas de partida de ojete. Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla han estado cuatro días en Valencia, en el teatro Olympia, con su espectáculo ‘Viejóvenes’. Como ya han acabado, no importa si hay ‘spoilers’. Humor corrosivo, a veces escatológico. Potente comienzo con la anchoa con cabrales y el “tranquilo, Ramón” con un dedo en el culo…

Risas políticamente incorrectas. Las que se pueden permitir dos grandes sin ser ofensivos. Como el enano gay que en vez de salir del armario, sale de un mueble bar. Al estilo de la ‘Hora chanante’, que recibe tremendos homenajes: como el “Hijodeputa hay que decirlo más” o el rap del payaso “Vivo con tu madre, en un castillo”. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Dos horas de partida de ojete. Sin parar. Pagan el precio de la entrada, que no es barata. Dos horas intensas, con bastante protagonismo audiovisual en el escenario del teatro. Quien haya asistido a alguna de las funciones aún seguirá picueti. Tardará en sacarse de la mollera los ‘esqueches’, que como bien explican casi nunca tienen algo que ver con el título ‘Viejóvenes’. Como el “mucha cuerda veo ahí” de la mujer a punto de morir haciendo ‘puenting’. Al viudo se le partió la tarde. Tenía una excursión después y ella tardaba. “¿Y no le hizo el chiste de ‘está al caer’?”.

Incorrección inofensiva. “Me casé con un enano para jartarme de reír”. “¡Será hija de puta!”. El dueto Sevilla-Reyes consigue dar ritmo a la actuación. El bala perdida (se le ha quedado fina del desgaste) y el ‘serio’ padre de familia. Sevilla es el único soltero de su amigos. Le evitan. Es el diablo. Si lo ven por la calle, disimulan. “No te escondas, ¡que te he visto!”, en el gag más ‘viejuno’ de todo el espectáculo, con esos padres borrachos criando niños. Inofensiva incorrección. Como una hostia “completamente gratuita” al cantante Pablo Alborán. “Lógicamente, esta historia es mentira… Que a mí no me ha hecho nada”. Como la señora-Reyes con bigote (no presta atención a ciertos detalles), que tiene “culo carpeta” y hace cosas extrañas en los velatorios.



