Grandes patinazos de ‘community’ y tuits míticos

Errores de los ‘community managers’ los hay de todo tipo: de simples anécdotas a grandes meteduras de pata. Grandes respuestas y divertidos tuits o publicaciones también haylas de todos los colores. Un error lo tiene cualquier y es fácil confundir una cuenta personal con una profesional. Pasa todos los días. Como la mayoría de españistaníes de a pie no manejan varias cuentas de Twitter, Facebook o cualquier otra red social, digamos que el patinazo es similar a, por ejemplo, mandar un privado de WhatsApp al grupo de amigotes del cole: lo hemos visto todos. O, como ocurría en el pasado, mandar un SMS a la persona equivocada. O, como ocurría en muchas redes de mensajería interna en las empresas, mandar un mensaje interno rajando del jefe al propio jefe.

El desliz es fácil. Ocurre todos los días, especialmente en Twitter. Especulemos con lo que pasó en algunos de los casos más conocidos. Algunos, la gran mayoría, no pasan de la anécdota. Otros sin tienen consecuencias más graves. Los communituy manager, en español encargados de redes sociales o comunidades (virtuales), son humanos. Entramos en el campo de la subjetividad. Ayer mismo, Matías Prats Jr. y el Valencia CF tuvieron un roce en Twitter. Cada uno tiene marcados unos límites de lo que es un tuit aceptable, de mal gusto o intolerable, cuando se publica donde no toca. Pero lo que está claro es que los patinazos, pequeños o no, han dado muchos ratos de buenas risas en internet, especialmente en Twitter.

Uno de los primeros que saltaron a la fama en España ocurrió en la cuenta del Diario de Sevilla. Probablemente, a alguien no le hizo gracia que Grecia empatara en los minutos finales de un partido del Mundial, forzara la prórroga y pronlongara un poco más la jornada de algunos. ¿Era Grecia contra Suecia o contra Costa Rica? Da igual, sí ha pasado a la historia el “Me cago en los muertos helenos de la puta Grecia”. Las bromas, no tardaron:

Diario de Sevilla, pura vida pic.twitter.com/XluwTSL3MC — Moe de Triana (@moedetriana) 29 de junio de 2014

Aquel mismo día, la aerolínea KLM se cubría de gloria tras la eliminación de México, después de que esta selección se enfrentara a Países Bajos (#NEDMEX). Además, con una frase burlona en un (im)perfecto castellano:



Lo peor, por supuesto, es cuando se confunde la cuenta personal con la de la empresa. Especialmente, si el contenido es político. Las frases incendiarias sobre política suelen triunfar en Twitter. Pero claro, a veces se cuelan en la cuenta oficial de las tiendas FNAC o en la de la marca de accesorios de cocima y pequeños electrodomésticos Kitchen Aid:

Como traducción más o menos libre: “Incluso la abuela de (Barack) Obama sabía que iba a a ser malo. Murió tres días antes de que se convirtiera en presidente”. ¡Nyas coca! (¡toma castaña!).

Es curioso lo de Kitchen Aid, porque la persona que tuiteó sus opiniones sobre Obama fue fulminada, como confirmó una directiva de la empresa. Pero lo cierto, es que el patinazo ha hecho que la marca sea conocida más allá de los EE UU.

Tenemos muchos otros ejemplos, algunos de los cuales han pasado a la (corta) historia de las redes sociales:

¿Van a ponerse todos en mi contra? ¿Qué quieren? ¿Qué me despidan? — Telcel (@Telcel) 25 de noviembre de 2015

Nos deja Álvaro Bultó, un amigo que siempre voló muy alto. — Red Bull España (@redbullESP) 23 de agosto de 2013

@montanista11 Pues, hala, a jugar como campeones, no como pringaos. — Renfe (@Renfe) 1 de junio de 2016