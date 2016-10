Atención: «Por un asunto de su interés, llame al…»

“Por un asunto de su interés llame al…” La broma le puede salir cara. Hay casos de timos de 170 euros por una sola llamada que se alarga. Es una estafa, con todas las letras. Pero cómo evitar estos más que molestos intentos de timos. Cada día, el teléfono fijo de casa o el móvil puedes recibir hasta 10 llamadas. O más. Al poco de responder, se activa un mensaje automático con las palabras “por un asunto de su interés…”. Y así una y otra vez. La insistencia puede incluso llevar a la víctima a pensar que realmente se trate de algo importante: un asunto legal, la enfermedad de algún familiar, quién sabe si algún gran premio… Pero, ¿cómo evitar esta pesadilla?

Sobre todo, nunca hacer llamadas ni con el fijo ni con el móvil a los llamados ‘números de tarificación especial’. La lógica dice que si alguien quiere ponerse en contacto contigo, te llamará. ¿Qué es eso de que tengas que llamarle tú? Cuidados con los que empiezan por 805, 806… Todos entre 803 y 807. Tampoco se fíe de los 901 (pagas la mitad de la llamada) y los 902 (pagas todo el coste de la llamada); bancos, seguros y otras compañías usan y abusan de estos números para darte algún servicio teléfonico. Estos números no entran dentro de su contrato de tarifa plana para llamadas a fijos y móviles. Los que comienzan por 705, 905 y 907 también son teléfonos de tarifa especial.

Pero, antes que nada, hay que plantearse: ¿Por qué tienen mi número de teléfono? Puede haber varias opciones. La primera opción es que llamen al azar para venderte algo. Como te preguntan con qué compañía telefónica tienes contrato. La segunda es que tengan tu teléfono. En este caso, lo más lógico es no dar tu número de fijo a ninguna empresa. La mayoría de formularios en internet te permiten continuar adelante en cualquier trámite sin dar el fijo. Evitar dar el móvil ya da más problemas.

También hay que tener cuidado con los SMS que hablan de ofertas de trabajo. ‘Ojo-cuidao’ con los mensajes de texto procedentes de una línea 806, 807, 906 y 907.

Si tu teléfono móvil recibe constantes llamadas de tipo publicitario también hay varias opciones. Una de ellas es instalar una aplicación que te permita bloquear determinados números, aunque muchas empresas de ‘telemarketing’ suelen utilizar diferentes líneas parecidas, pero diferentes. Otra opción es darse de alta en un servicio de restricción de llamadas. Por ejemplo, Movistar te permite contratar por 2,42 euros al mes esta posibilidad: que las llamadas de ciertos números o de ciertos prefijos vayan directamente al contestador. Un poco caro el servicio, pero si te molestan 20 veces al día, igual te lo planteas. Con Vodafone no es tan sencillo. En cualquier caso, lo mejor es llamar a la operadora que tengas contratada para informarse. También podría uno plantearse si en algún momento habremos autorizado a Movistar, Vodafone o la compañía que sea a ceder mis datos (mis números de teléfono, e-mail o dirección postal) a terceras empresas para que te manden publi.

Para evitar las constantes llamadas de publicidad, una de las ‘armas’ que teóricamente te otorga la ley es expresar con claridad al comercial que te llama que no deseas ninguna información ni ningún servicio que pueda ofrecerte esa empresa. A priori, no deberían de darte la brasa nunca más. A veces, en lugar de una persona se activa un contestador, pero están grabando lo que digas, por eso debes decirle lo mismo de antes, por ejemplo: “No deseo recibir ninguna comunicación más de este número ni de ningún otro de la misma empresa. Tampoco desde ninguna información o servicio que puedan ofrecerme”.

Si eso no funciona, toma los datos de la compañía y mándales una reclamación. Las hay disponibles, aunque no fáciles de encontrar en la web de la Agencia Española de Protección de Datos (AGDP). Otra opción es inscribirte en las llamadas Listas Robinson. Existen varias y te protegen de las empresas de las que nunca hayas sido cliente. Las compañías deben consultar esas listas para saber a quien no deben llamar. Es un opción gratuita, pero tampoco funciona siempre. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda probar primero con una lista robinson y, si no funciona, recurrir a la Agencia de Protección de Datos. La OCU recuerda que la Lista Robinson tarda unos tres meses en darte algo de tranquilidad. Además, la OCU insiste en que si se trata de un compañía con las que has tenido relación, deberás dirigirte tú a ella para reclamarle que no vuelvan a llamarte. Nyas coca! Al final, el consumidor es el que debe perder tiempo en protegerse.

Volviendo al aspecto de las estafas teléfonicas, anteayer mismo la Guardia Civil alertaba de un timo telefónico que consiste en recibir llamadas perdidas (con apenas un tono o dos) recibidas desde países extranjeros. Si uno no se fija en el prefijo de quien ha llamado, devuelve la llamada con un coste muy elevado. Los prefijos a vigilar, son +355 (Albania), +225 (Costa de Marfil), +233 (Ghana) y +234 (Nigeria). Un tuitero también alertó de número +375 (Bielorrusia).