Qué es la pansexualidad: ¿moda televisiva o realidad social?

¿Qué es la pansexualidad? La pansexualidad es una orientación sexual, distinta a la heterosexualidad o la homosexualidad, que consiste en la atracción amorosa, sexual o sentimental independientemente del sexo, o género, de la otra persona. La diferencia entre la pansexualidad y la bisexualidad consiste en que la bisexualidad es la atracción hacia los dos sexos (o géneros binarios), el hombre y la mujer, mientras que la pansexualidad incluye la atracción a estos dos géneros binarios y hacia los no binarios: los transexuales. No obstante, podría tenerse la impresión de que existe una cierta confusión en un segmento de la sociedad, especialmente entre adolescentes y jóvenes, con lo que es la pansexualidad y lo que no es. Veamos.

Que quede bien claro el máximo respeto desde Nyas coca! (¡Toma castaña!) de todas y cada una de las orientaciones e identidades sexuales. Es más, incidimos en el término respeto, en la normalización, en el justo reconocimiento de la igualdad social, legal y en todos los ámbitos, y no en la tolerancia, que es otra cosa distinta.

Volviendo al asunto, se considera que a la persona pansexual le atraen, o le pueden atraer, todos los géneros o sexos; no sólo el hombre y la mujer. Esta orientación sexual, no obstante, parece que es confundida por muchos jóvenes que no tienen clara su orientación entre la heterosexualidad, la homosexualidad o la bisexualidad. Al menos es lo que han mostrado unos cuantos participantes de corta edad en programas televisivos como ‘First Dates’.

Así, diríamos que la pansexualidad es una realidad que ha degenerado en moda social o televisiva. En algunos casos da la impresión de que parece más ‘cool’, más moderno, más ‘guay’ o más políticamente correcto que uno es pansexual en lugar de bisexual. En esta sociedad de postureo o de redes sociales, en la que a menudo se pretende proyectar públicamente una imagen o identidad que sea ampliamente aceptada, parece que lo último, lo ‘trendy’, es decir que uno se enamora de la persona más allá del sexo.

Pero existe un claro riesgo de esto. Aunque se pretenda dar valor a la atracción sentimental hacia la persona, más allá del sexo, podría pensarse que en realidad se frivoliza con las orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad. Después de las dificultades y esfuerzos de décadas, siglos, para la ‘normalización’ de la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad, utilizar la palabra pansexualidad sólo porque se ponga de moda es, cuanto menos, injusto con esa larga lucha por la justa igualdad de las distintas identidades de género.

Por supuesto que la pansexualidad existe. Por supuesto que una parte de esos jóvenes, o quizás todos ellos, serán en realidad pansexuales. Pero también nos atravemos a dar por supuesto que se frivoliza con la pansexualidad, ya que en cierta manera parece que se confunda la bisexualidad y la homosexualidad con una sexualidad frívola, al no fijarse únicamente en la persona más allá del sexo.

Uno de los principales motivos que impulsan este post, o entrada de blog, es la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que haya tantos jóvenes influenciados por modas de este calado? De acuerdo que hemos de tener en cuenta la inmadurez propia de la edad y también las presiones que pueden ejercer de distintos estereotipos afectivos o sexuales. No queremos pensar que estas confusiones vengan marcadas porque existan referentes pansexuales. El más conocido: Miley Cyrus. La actriz y cantante estadounidense, más conocida por el gran público por su papel de Hannah Montana en Disney Channel, se declara pansexual. Hasta ahí, perfecto. Esta artista, además de ser un reconocido símbolo de la diversidad sexual, es un influyente icono social, especialmente entre los sectores más jóvenes. ‘Chapeau’ también.

Pero, cuidado, ¿podría ser que haya adolescentes que se definan como pansexuales simplemente por Miley Cyrus? Esperemos que no, porque sí sería frivolizar con las personas que duden de su orientación sexual, y peor aún, con las que aún hoy sufren el rechazo de parte de su entorno social, familiar, laboral…

Parece ser que, como realidad social, la pansexualidad cada vez tiene mayor presencia social. Así lo demuestran otros ‘referentes’ de la televisión como personajes que aparecen en serie como ‘Will & Grace’ (emitida en España en varios canales como La 2, FOX, FDF, Sony…), ‘Doctor Who’ (Boing, SyFy y People+Arts) y ‘Torchwood’ (Neox), entre otras. El asunto de la ligereza con la que algunos se toman la pansexualidad se mezla en ocasiones con otra tendencia establecida entre los jóvenes: la de poner etiquetas a casi todo. ¿Tendrá algo que ver con las etiquetas de las redes sociales? Sea como sea, parace que sea necesario etiquetar para expresarse o para ser entendido, obviando los múltiples matices que pueden existir. Veamos un par de etiquetas relacionadas:

Sapiosexual: se supone que es la personas que, en el plano afectivo, amoroso o sexual, antepone la inteligencia a lo físico. Esto no es una orientación sexual, no tiene que estar reñido ser ‘sapiosexual’ independientemente de la homo-, hetero-, bi- o transexualidad. Pero, en sentido estricto, debería primar lo intelectual, por encima de lo físico, ya sea el cuerpo de un hombre, una mujer… Lo de ‘sapiosexual’ ha existido desde toda la vida. Más o menos desde que existe el Homo Sapiens.

Demisexual: es quien se siente atraído sexualmente por alguien por motivos emocionales. Como en lo anterior, daría igual si se trata de hombre o mujer. En este caso, se considera que que la atracción puede ser no romántica y darse, por ejemplo, entre amigos.

