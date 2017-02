¿Y por qué Ikea no vende placas solares en Valencia?

Pues resulta que en países tan famosos por sus muchas horas de sol, como Reino Unido y Suiza, entre otros, sí que se venden paneles solares en las tiendas de Ikea. En esta nuestra Españistán, no. ¿Qué por qué? Pues porque parece que aquí no importa que la factura de la electricidad haya subido una media del 87 % con respecto a enero de 2016. Nyas coca!! Como en Españistán no hay petróleo, ni gas… pues ¿para qué qué aprovechar la mejor fuente de energía de la que se dispone?

Hay dos cosas bien claras: por un lado, el ahorro que supondría, incluso a corto plazo para el ciudadano. Y por otro lado, y no menos importante, el enorme favor medioambiental en la aportación a la sostenibilidad. La Comunitat Valenciana tiene nada menos que una media de 3.000 horas de sol al año (entre las 2.700 de Valencia y las 3.200 de Alicante en 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadística). Las cifras son muy parecidas en el resto del país. Así pues, parece que la fuente de energía está ahí arriba. Es gratuita e inagotable (al menos de momento).

¿Cuál es el problema? Que desde el Gobierno no se quiere apostar por esta fuente de energía, limpia, renovable. Y lo ocurrido en las últimas semanas, teniendo que importar energía de Francia. Es como si se quisiera que Españistán fuera energéticamente dependiente. Es como si el enorme volumen de negocio de las compañías eléctricas fuera lo más importante, o al menos mucho ma´s que el bolsillo de los ciudadanos y el daño al planeta por el consumo masivo de combustibles fósiles.

En el Reino Unido, la costa sur inglesa es la zona con más horas de sol (unas 1.700). La mayoría del país no tiene ni 1.000 horas al año. En zonas de Escocia, en todo el invierno, no llegan a 110 y en gran parte de Inglaterra apenas superan las 400. Pero allí, Ikea sí vende paneles solares en sus tiendas. Allí están lo suficientemente subvencionadas como para que sea rentable su comercializacion. Pese a la escasez de recursos, hacen lo necesario para que sea rentable.

En Españistán,a no. E incluso altos directivos de Ikea lo ha dicho claro. Se venderán en este país “en cuanto la legislación permita a las personas instalar estos paneles en sus tejados”(de forma rentable). Vamos, que cuando el Gobierno quiera aprovechar en los recursos (solares) propios, invertir y promover la energía sostenible, los ciudadanos podrán consumir su propia electricidad.