Decálogo para fundir la grasa abdominal

Uno de los grandes retos de las personas que deciden cuidarse o que mantienen una vida activa es, sin duda, eliminar la grasa que se acumula en la zona abdominal. No es fácil lograrlo pero con constancia, unos trucos sencillos y paciencia, se puede conseguir. Anota este decálogo que te va a ayudar a ponerte en forma y, sobre todo, a destapar el ‘six pack’.

1.- Entrena en ‘modo funcional’. No te limites a una forma de hacer deporte. Para ponerse en forma lo mejor es el deporte y las disciplinas que usan el ‘modo funcional’. Es decir, que en cada movimiento requieren de varios músculos y que permiten entrenar varias capacidades a la vez. Tanto si tu objetivo es la mejora física como la deportiva, no pierdas el tiempo, únete al deporte de verdad. No hace falta hacer todos los días abdominales, ni mucho menos, de hecho puede ser contraproducente.

2.- Las pesas son nuestras amigas. Tener los músculos desarrollados es necesario para que luego nos sea fácil perder la grasa que nos sobra. Aunque hay gente que es reticente, sobre todo las chicas, las pesas no sólo queman las mismas calorías (e incluso más) que el cardio, sino que multiplicarán por diez los resultados. A hipertrofiar.

3.- Mezcla la alta intensidad con la baja intensidad. Haz pesas, ejercicios funcionales y cuando apuestes por el cardio, introduce el método HITT o Tabata que es lo más efectivo: combina 20 segundos a alta intensidad con 10 de baja intensidad por ocho series como mínimo. Tu cuerpo licuará los excesos a un ritmo frenético.

4.- Come más verdura. ¿Ya comes verdura? Pues come más. Fin de la cita.

5.- Equilibra los macros. En cada comida equilibra los macronutrientes: hidratos, proteínas y grasas buenas. Disfruta con una nutrición sana y equilibrada, variada y divertida. No hace falta ir a superalimentos tipo semillas, leches vaporizadas o productos nuevos. Come comida de verdad. Punto. Un truco: si no sabes distinguir todos los ingredientes que componen un plato, no lo comas.

6.- Baja el % de grasa corporal. Es muy difícil ganar músculo y perder grasa a la vez salvo en casos muy concretos como la obesidad. Quien te diga que es posible, desconfía. Los procesos son distintos en el cuerpo y antagónicos. Una vez hayamos ganado masa muscular podemos empezar a perder grasa de forma moderada, a largo plazo. El ‘six pack’ lo tenemos todos pero queda ‘tapado’ por la grasa de ahí que se diga que el 70% de los abdominales se consiguen en la cocina con una buena dieta.

7.- Largo plazo. En un mes no se verán resultados. Piensa en el largo plazo, en entrenar para la vida no para perder calorías, en disfrutar del camino.

8.- Modifica rutinas. Cuando el cuerpo esté acostumbrado a algo, cambia la rutina. Tanto en pesas (debería variarse cada 8 semanas) como en funcional. Si siempre haces lo mismo, no esperes resultados distintos.

9.- Disfruta. Aprende a disfrutar de cada reto, a quererte y a ver lo fuerte que eres. No te compares con nadie. Nunca te rindas. Apunta tus objetivos en una hoja y cuando tengas tentaciones o debilidades, vuelve a leerlos.

10.- Constancia. La fuerza y la constancia son claves para conseguir resultados. Ánimo.

