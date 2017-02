Las sencillas reglas de oro para comer bien

fitnessandroll@gmail.com

Aunque todos sabemos que es saludable y que no, es muy sencillo caer en errores ya que pese a la fuerza de voluntad, los factores sociales y una industria que invierte millones y millones de euros en markting, hacen que caigamos muchas veces en errores evitables en nuestra alimentación.

España es el segundo país con mayor obesidad infantil y se calcula que en tres décadas el 70% de los niños tendrán obesidad. Pese a que las estadísticas son alarmantes, seguimos comprando cereales, batidos y bollería a los niños de forma habitual.

Aunque no se trata de ser un talibán de la alimentación, sí hay determinados productos que deberían ser una anécdota en la alimentación diaria y, sobre todo, tener unas reglas de oro para acertar en la alimentación.

1.- Detecta de un vistazo todos los ingredientes. Mira el plato que te vas a comer. ¿Puedes detectar todos los ingredientes? Si la respuesta es no, es que estás cometiendo un error. Evidentemente, no se trata de saber detectar si un guiso lleva ajo o cebolla ni estamos hablando de un plato de cocina de vanguardia en un restaurante con dos estrellas Michelin.

Pero, ¿de verdad puedes enumerar todos los ingredientes que componen las salchichas, o la mortadela? ¿De verdad eres capaz de saber distinguir los distintos componentes de una pizza congelada? Sé honesto contigo mismo, mira bien las etiquetas y no te dejes manipular.

2.- Come más verdura. Sólo el 30% de los niños en España comen fruta y verdura al menos una vez al día. Es decir, de cada diez niños, siete no come ni fruta ni verdura nunca. Sin embargo, en todas las comidas debería haber una ración de fruta y, sobre todo, verdura. Siempre que alguien me dice aquello de: yo ya como verdura, la respuesta es sencilla: come más. En el caso de las frutas y las verduras es mejor apostar por productos de temporada, más baratas y con más propiedades.

3.- Más envases, peor. Cuanto más envases tenga un producto, peor. Así de sencillo y simple. La verdura, la carne, el pescado, los huevos… Es decir, los productos básicos no requieren de artificios y son los mejores.

4.- Hidratos + Proteínas + Grasas. Que los marcos estén presentes en todas las comidas son una garantía de buena dieta. Son necesarios. Que no te mareen.

5.- No caigas en la publicidad. ‘Con vitaminas añadidas’, ‘reduce el colesterol’, ‘con mas fibra’, ‘salud para tus huesos’… Es muy muy complicado pero nunca creas en la publicidad sobre los alimentos. Jamás, jamás, jamás, creas en los eslóganes de las etiquetas ya que casi siempre son mentiras y manipulaciones. Hemos de aplicar inteligencia para superar estas cuestiones.

